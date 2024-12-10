TeamViewer покупает 1E, за которой стоит Carlyle. Сумма сделки составит $720 млн. Крупнейшее в истории компании приобретение планируется завершить в начале 2025 года, после получения разрешений регулирующих органов. В заявлении TeamViewer отмечено, что этот шаг расширит ее присутствие в Северной Америке. Среди американских клиентов 1E — HP и Nike.

Carlyle приобрела контрольный пакет акций 1E в 2021 году. При этом основатель компании Сумир Карайи сохранил значительный миноритарный пакет. Компания обеспечивает диагностику, устранение и автоматизацию проблем в режиме реального времени более чем в 500 организациях в 42 странах.

Главный исполнительный директор 1E Марк Бэнфилд станет членом совета директоров и главным коммерческим директором TeamViewer. На эту же должность планируется назначить и директора по маркетингу 1E Стивена Тарлетона.

Слияние позволит объединить автоматизированное программное обеспечение для устранения неполадок от 1Е с ПО для удаленной работы TeamViewer, предоставив пользователям возможность быстро получать поддержку при возникновении технических проблем.

Акции компании TeamViewer, которая привлекла почти €2 млрд ($2,1 млрд) в ходе первичного размещения в 2019 году, за этот год упали на 11%. В результате рыночная стоимость компании составила €2,1 млрд.

Напомним, что ранее миллиардер Фрэнк Маккорт заручился поддержкой инвесторов на сумму $20 млрд для потенциального приобретения китайской компании TikTok. Его шансы особенно увеличились после того, как федеральный апелляционный суд поддержал закон Конгресса, требующий продажи приложения.