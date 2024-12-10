Новости

TeamViewer объявила о приобретении 1E за $720 млн

TeamViewer покупает 1E, за которой стоит Carlyle. Сумма сделки составит $720 млн. Крупнейшее в истории компании приобретение планируется завершить в начале 2025 года, после получения разрешений регулирующих органов. В заявлении TeamViewer отмечено, что этот шаг расширит ее присутствие в Северной Америке. Среди американских клиентов 1E — HP и Nike.

Carlyle приобрела контрольный пакет акций 1E в 2021 году. При этом основатель компании Сумир Карайи сохранил значительный миноритарный пакет. Компания обеспечивает диагностику, устранение и автоматизацию проблем в режиме реального времени более чем в 500 организациях в 42 странах.

Главный исполнительный директор 1E Марк Бэнфилд станет членом совета директоров и главным коммерческим директором TeamViewer. На эту же должность планируется назначить и директора по маркетингу 1E Стивена Тарлетона.

Слияние позволит объединить автоматизированное программное обеспечение для устранения неполадок от 1Е с ПО для удаленной работы TeamViewer, предоставив пользователям возможность быстро получать поддержку при возникновении технических проблем.

Акции компании TeamViewer, которая привлекла почти €2 млрд ($2,1 млрд) в ходе первичного размещения в 2019 году, за этот год упали на 11%. В результате рыночная стоимость компании составила €2,1 млрд.

Напомним, что ранее миллиардер Фрэнк Маккорт заручился поддержкой инвесторов на сумму $20 млрд для потенциального приобретения китайской компании TikTok. Его шансы особенно увеличились после того, как федеральный апелляционный суд поддержал закон Конгресса, требующий продажи приложения.

Темы
TeamViewer контрольный пакет ПО программное обеспечение сделка слияние