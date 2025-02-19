Эксперты из МТС считают, что необходимость предоставлять Роскомнадзору дополнительные данные, позволяющие идентифицировать оборудование, через которое пользователи входят в интернет, нарушает тайну связи, а также потребует больших затрат на модернизацию сети. Проект приказа о порядке, сроках, составе и формате предоставления операторами подобных данных был опубликован в середине декабря прошлого года.

Согласно инициативе, операторы связи будут обязаны предоставлять Роскомнадзору информацию, позволяющую идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование ‎в интернете, выделенные для их использования сетевые адреса, ‎а также сведения об изменении этой информации. К ней относятся:

данные об IP-адресах, которые пользователи используют для подключения к интернету;

информацию о регионе, муниципальном районе или внутригородской территории, где используются эти IP-адреса;

уникальные номера технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) — специальное оборудование, которое РКН устанавливает на все сети связи в стране, — через которые пропускается трафик от этих IP-адресов;

если оператор одновременно выделяет пользователю IP-адреса по протоколам IPv4 и IPv6, то обязан предоставить информацию об идентификаторе пользовательского оборудования.

В пояснительной записке к документу сказано, что новое регулирование коснется 1981 оператора, из которых 493 подключены к ТСПУ. Затраты на выполнение требований составят 389 млн руб. в год, или 2,3 млрд руб. за шесть лет.

По мнению РКН, изменения нужны, чтобы эффективно выявлять интернет-трафик к запрещенным сайтам и ограничивать его с помощью ТСПУ, а также защитить граждан от возможного нарушения их прав. Ранее в ведомстве заявляли, что нововведения помогут в противодействии киберпреступности, в том числе DDoS-атакам.

МТС указала, что те сведения, которые оператор получает об абоненте не из договора, в том числе адрес установки оборудования, абонентские номера, идентификатор пользовательского оборудования и другие данные, позволяющие идентифицировать абонента, а также сведения о соединениях, трафике и платежах представляют собой тайну связи.

Предоставлять их третьим лицам оператор может только с согласия абонента, если иное не предусмотрено законом.

В своем отзыве МТС предложила установить разные требования к данным мобильных и фиксированных операторов. В компании пояснили, что в 95% случаев подключения клиентов-физлиц к мобильным сетям через маршрутизатор широкополосного удаленного доступа (BRAS) нет возможности точно определить, что именно они используют для выхода в интернет — компьютер, ноутбук или смартфон.

Также в МТС отметили, что на данный момент у компании нет технической возможности предоставлять сведения о регионе, районе или городском округе, как того требует проект приказа.

Они указали, что для реализации требований потребуется около полугода, так как придется существенно менять сетевой дизайн и создавать дополнительные системы.

Также в компании отметили, что оценить финансовые затраты на указанные мероприятия не представляется возможным, так как на рынке отсутствует большая часть необходимого оборудования.

По оценке экспертов Торгово-промышленной палаты России, «выполнение требований может повлечь за собой рост дополнительных финансовых расходов у бизнеса, включая затраты на разработку новых и адаптацию существующих технических средств, возможную закупку необходимого оборудования и комплектующих».

В то же время там заявили, что улучшение систем кибербезопасности, в том числе для борьбы с запрещенными интернет-ресурсами, — ключевая задача для создания безопасного информационного пространства в стране.

Роскомнадзор настаивает, что проект не требует от операторов предоставлять сведения, составляющие тайну связи. По их словам, нужны лишь сведения о локализации выделяемого пользователям адресного пространства по регионам России, а также сведения о выделяемых связках IPv4 и IPv6 адресов.

РКН также указал, что в связи с тем, что операторы перешли на технологию двойной адресации Dual-Stack, когда одновременно используются протоколы IPv4 и IPv6, ТСПУ не может однозначно идентифицировать принадлежность трафика конкретному пользователю, что приводит к снижению эффективности ограничения трафика к противоправным ресурсам.

В нескольких ответах ведомства на отзывы сказано, что часть пунктов приказа будет скорректирована. Но, как пояснил представитель Роскомнадзора, новой версии приказа служба не готовит.

«Часть предложений, в том числе от компании МТС, будут учтены. Документу предстоит пройти этап подготовки заключения ОРВ, регистрации в Минюсте. После этого он будет опубликован на портале pravo.gov.ru», — сказал он.

«Ростелеком», в свою очередь, не видит проблем в предоставлении информации, которую запрашивает Роскомнадзор, и исполнит положения проекта в полном объеме, сообщил представитель этой компании.

В декабре прошлого года в Госдуму внесли поправки в закон «О связи», согласно которому, операторы связи будут обязаны замораживать деньги на абонентских счетах, приостанавливать возврат средств по авансу и отключать связь в случае, если того потребует суд, МВД, ФНС, ФТС или прокуратура. По словам законотворцев, новый законопроект, направлен на то, чтобы устранить лазейки, которыми пользуются мошенники.