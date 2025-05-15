Музыка переписывает память? Новый эксперимент показал, как легко «внушить» ложные воспоминания
Ученые попытались выяснить, влияет ли прослушивание музыки на эмоции при воспоминаниях и изменяет ли их восприятие. Исследование выявило, что воспоминания с прослушиванием музыки и без нее дают абсолютно разные результаты.
Музыка объединяет людей на концертах и праздниках, вдохновляя и создавая атмосферу общности. Она играет важную роль в традициях и ритуалах, сопровождая важные события — от свадеб до праздничных церемоний — и укрепляя культурную связь между поколениями. А для спортсменов она становится источником энергии и мотивации.
Исследованием, проведенным Ирен Рен и ее коллегами, предполагалось установить, может ли музыка добавить ложные эмоциональные элементы к ранее нейтральным воспоминаниям.
В исследовании приняли участие 44 студента. Им было предложено запомнить и воспроизвести несколько коротких вымышленных историй, имитирующих эпизоды автобиографии, которые содержат детали о времени, месте и эмоциях. Основные 15 историй были написаны нейтрально, чтобы любые изменения в эмоциях участников были связаны только с экспериментом. Для маскировки цели исследования также использовались пять историй с позитивным и негативным эмоциональным содержанием.
Эксперимент проводился в течение трех дней подряд. В первый день участники познакомились с записями 20 историй, среди которых было 15 нейтральных и пять эмоциональных. Каждая история была представлена дважды. После этого участники должны были напечатать истории так, как они их вообразили, стараясь использовать как можно больше подробностей.
На второй день участники проходили фМРТ, выполняя задание по выбору слов для воспоминаний об учебных историях. На экране появлялись 10 слов: четыре ключевых из историй и шесть дополнительных — три положительных и три отрицательных. Участникам нужно было выбрать слова, соответствующие их воспоминаниям. Каждая история в случайном порядке сопровождалась:
- фоновой музыкой с положительной эмоцией;
- с отрицательной эмоцией;
- тишиной.
На третий день участники прошли два теста на запоминание нейтральных историй. В одном тесте им показывали слова и спрашивали, встречались ли они в оригинальных историях. Список включал как ключевые слова, так и эмоциональные приманки предыдущего дня, чтобы проверить, влияет ли эмоциональный контекст музыки на склонность участников к ошибочному запоминанию.
Исследование показало, что участники, которые слушали музыку во время воспоминаний на второй день, проявляли большую склонность добавлять эмоционально соответствующие элементы к своим воспоминаниям. На третий день, вспоминая истории, они с большей вероятностью упоминали содержание, отражающее эмоции, вызванные музыкой, которую они слушали во второй день.
Воспроизведение историй под музыку изменяет паттерны активности мозга, в частности, активируя миндалевидное тело, лобную кору и зрительные зоны, которые связаны с обработкой эмоций, памяти и воображения.