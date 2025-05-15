Ученые попытались выяснить, влияет ли прослушивание музыки на эмоции при воспоминаниях и изменяет ли их восприятие. Исследование выявило, что воспоминания с прослушиванием музыки и без нее дают абсолютно разные результаты.

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Музыка объединяет людей на концертах и праздниках, вдохновляя и создавая атмосферу общности. Она играет важную роль в традициях и ритуалах, сопровождая важные события — от свадеб до праздничных церемоний — и укрепляя культурную связь между поколениями. А для спортсменов она становится источником энергии и мотивации.

Исследованием, проведенным Ирен Рен и ее коллегами, предполагалось установить, может ли музыка добавить ложные эмоциональные элементы к ранее нейтральным воспоминаниям.

В исследовании приняли участие 44 студента. Им было предложено запомнить и воспроизвести несколько коротких вымышленных историй, имитирующих эпизоды автобиографии, которые содержат детали о времени, месте и эмоциях. Основные 15 историй были написаны нейтрально, чтобы любые изменения в эмоциях участников были связаны только с экспериментом. Для маскировки цели исследования также использовались пять историй с позитивным и негативным эмоциональным содержанием.

Эксперимент проводился в течение трех дней подряд. В первый день участники познакомились с записями 20 историй, среди которых было 15 нейтральных и пять эмоциональных. Каждая история была представлена дважды. После этого участники должны были напечатать истории так, как они их вообразили, стараясь использовать как можно больше подробностей.

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На второй день участники проходили фМРТ, выполняя задание по выбору слов для воспоминаний об учебных историях. На экране появлялись 10 слов: четыре ключевых из историй и шесть дополнительных — три положительных и три отрицательных. Участникам нужно было выбрать слова, соответствующие их воспоминаниям. Каждая история в случайном порядке сопровождалась:

фоновой музыкой с положительной эмоцией;

с отрицательной эмоцией;

тишиной.

На третий день участники прошли два теста на запоминание нейтральных историй. В одном тесте им показывали слова и спрашивали, встречались ли они в оригинальных историях. Список включал как ключевые слова, так и эмоциональные приманки предыдущего дня, чтобы проверить, влияет ли эмоциональный контекст музыки на склонность участников к ошибочному запоминанию.

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Исследование показало, что участники, которые слушали музыку во время воспоминаний на второй день, проявляли большую склонность добавлять эмоционально соответствующие элементы к своим воспоминаниям. На третий день, вспоминая истории, они с большей вероятностью упоминали содержание, отражающее эмоции, вызванные музыкой, которую они слушали во второй день.

Воспроизведение историй под музыку изменяет паттерны активности мозга, в частности, активируя миндалевидное тело, лобную кору и зрительные зоны, которые связаны с обработкой эмоций, памяти и воображения.