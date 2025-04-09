Мошенники начали рассылать в организации поддельные уведомления от Федеральной налоговой службы (ФНС), сообщила пресс-служба управления по киберпреступлениям ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

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В ведомстве отметили, что мошенники используют поддельный бланк официального письма, чтобы завладеть персональными данными.

Среди основных признаков ложных уведомлений в МВД назвали наличие фейкового QR-кода и поддельной подписи, а также использование неверных абонентских номеров и данных несуществующих сотрудников.

Там призвали при наличии малейших сомнений уточнять информацию у проверенных источников.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с кибермошенниками. Он содержит около 30 мер по противодействию злоумышленникам.