Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел свои оценки роста экономики России на 2025 год: теперь прогноз составляет 0,6% годовых.

Это ниже прежних ожиданий в 0,9% и официального прогноза российского правительства в 1% и свидетельствует о серьезном замедлении после высоких темпов в 2023–2024 годах.

скриншот: IMF.org/pubs

Основными факторами, влияющими на снижение прогноза, являются продолжающиеся западные санкции и высокая ключевая ставка в 17%, направленная на сдерживание инфляции. Эти меры ограничивают возможности для экономического роста и оказывают давление на бизнес-среду.

В 2024 году экономика России показала рост на уровне 4,3%, однако по итогам этого года ожидается значительное замедление темпов роста. Предприниматели и экономисты отмечают, что для стимулирования экономической активности необходимо снижение ключевой процентной ставки до уровня 12–14%.

А в МВФ считают, что в 2026 году рост может немного ускориться, но останется слабым.

Для бизнеса это значит давление на инвестиции и кредитование: при таких темпах роста компании будут осторожны в расширении, особенно если кредиты дороги и спрос нестабилен.

Кроме того, снижающийся темп экономики повышает риски для средних и малых предприятий, особенно в секторах, сильно зависящих от внутреннего потребления и внешнеэкономической конъюнктуры.

Несмотря на пессимизм по России, глобальный прогноз МВФ выглядит лучше: рост мировой экономики на 2025 год оценивается в 3,2%, а на 2026 год — в 3,1%. Но риски остаются высокими, виной всему ситуация на геополитической арене, торговые барьеры, давление на финансовые рынки.