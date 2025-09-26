Первое заседание Совета директоров Банка России в 2026 году пройдет в пятницу, 13 февраля, следует из календаря решений по ключевой ставке, опубликованного регулятором. В этот же день будет представлен среднесрочный макропрогноз.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Всего в следующем году пройдет восемь заседаний по ключевой ставке:

13 февраля;

20 марта;

24 апреля;

19 июня;

24 июля;

11 сентября;

23 октября;

18 декабря.

В этом году у регулятора запланировано еще два заседания: 24 октября и 19 декабря. В октябре также будет представлен среднесрочный прогноз ЦБ. Кроме того, 29 декабря будет резюме обсуждения ключевой ставки.

На последнем заседании, 12 сентября, Центробанк снизил ключевую ставку до 17%. Тогда регулятор отметил, что устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Инфляционные ожидания остаются высокими.