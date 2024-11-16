Национальное управление безопасностью движения (NHTSA) объявило, что Ford Motor согласилась выплатить штраф в размере $165 млн. Это решение было принято после правительственного расследования, в ходе которого выяснилось, что автопроизводитель несвоевременно отзывал автомобили с неисправными камерами заднего вида.

Согласно достигнутому соглашению, которое будет иметь силу как минимум три года, Ford должен выплатить $65 млн наличными. Кроме этого, он должен выделить $45 млн на улучшение аналитики данных, приобретение нового испытательного оборудования и другие проекты. Еще $55 млн будут заморожены до тех пор, пока компания не выполнит условия соглашения.

В августе 2021 года NHTSA начало расследование из-за отзыва автопроизводителя более 620 тыс. автомобилей Ford в 2020 году, причиной которого стали неисправности задних камер. Целью расследования было выяснить, своевременно ли компания отозвала свои автомобили.

По словам NHTSA, Ford предоставлял неточные или неполные сведения, несвоевременно отправлял ежеквартальные отчеты и не полностью соблюдал требования по публикации информации о своих отзывных кампаниях. Однако Ford заявила, что не согласна с выводами NHTSA.

При этом представители компании отметили, что рады завершению расследования, и продолжают стремиться к постоянному улучшению безопасности и соблюдению нормативных требований.

В рамках новых обязательств Ford должна тщательно проанализировать все отзывы, сделанные за последние три года, и, если это потребуется, инициировать новые. Кроме того, NHTSA сообщило, что привлечет независимую третью сторону для мониторинга выполнения обязательств Ford, а также оценки соблюдения условий достигнутого соглашения.

Согласно новому приказу, Ford обязана ежеквартально проводить встречи с NHTSA и разработать систему аналитики данных, касающуюся вопросов безопасности. Помимо этого Ford должен создать специализированную лабораторию для тестирования изображений, которая будет заниматься низковольтной электроникой. NHTSA требует от компании провести анализ и внести необходимые изменения в процесс принятия решений о возврате продукции, улучшив способность анализировать данные для выявления дефектов и нарушений, связанных с безопасностью.

До этого компания Ford сообщила о приостановке производства электрического пикапа F-150 Lightning с середины ноября почти на два месяца, поскольку борется со снижением спроса, ужесточением конкуренции и потерями в сегменте электромобилей.