В 2024 году российские пользователи купили на 25% больше умных колонок по сравнению с предыдущим годом, что составило более 6 млн единиц, согласно данным аналитиков IT-дистрибутора «Марвел-дистрибуция». Наибольший рост покупок был зафиксирован в регионах — там продажи увеличились на 30% в годовом исчислении.

В 2024 году выручка от продаж умных колонок на российском рынке увеличилась на 26%, достигнув 43,5 млрд руб, согласно анализу, проведенному аналитиками компании «М.Видео-Эльдорадо». В то же время денежный оборот на платформе Wildberries увеличился на 157% по сравнению с прошлым годом, а на Ozon и «Яндекс маркете» рост составил 60% и 35% соответственно.

Как сообщает «Ситилинк», продажи умных колонок в предыдущем году выросли на 28%. В частности, выручка от продаж колонок «Сбера» увеличилась на 43%, а станций Алиса от «Яндекса» на 29%. Кроме того, на Ozon наблюдается значительный рост спроса на умные устройства Sber, который увеличился вчетверо за 11 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В 2024 году средняя цена умной колонки выросла на 15% и составила почти 8 тыс. руб. При перепродаже, колонка стоила примерно 8,7 тыс. руб. Если взять статистику с «Авито», то колонка с Алисой в среднем продавалась за 9,6 тыс. руб. «VK Капсулу» можно было купить за 5,7 тыс. руб, а колонку от «Сбера» — всего за 3,3 тыс. руб.

Генеральный директор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков отмечает, что основной причиной продолжающегося роста рынка умных колонок становятся регионы. Он считает, что современные колонки очень привлекательны для потребителей, потому что они могут легко интегрироваться с другими устройствами в рамках экосистемы «умного дома». Это включает в себя такие гаджеты, как умные лампы, розетки и другие устройства.

По словам Батюшенкова, пользователи часто покупают несколько колонок для разных комнат и целей — например, одну в гостиную, другую в детскую или на кухню. Люди используют колонки как радионяни, помощников для планирования дел и т. д. Дети зачастую применяют их для решения задач и поиска ответов по учебе.

Эксперты считают, что спрос на умные колонки в России продолжит увеличиваться. Заместитель директора по стратегическому развитию компании «Марвел-дистрибуция» Станислав Солтицкий прогнозирует рост российского рынка на 10% к 2025 году. Специалист отмечает, что в этом сегменте особенно перспективными являются такие ниши, как портативные умные колонки и детские умные колонки.

Директор по закупкам «Потребительской электроники» «Ситилинка» Егор Панин подчеркивает, что рост рынка будет поддерживаться не только расширением аудитории, но и регулярным обновлением технических решений и протоколов. Он ожидает, что это приведет к ежегодному увеличению рынка на уровне 15–30%.

Руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в компании «Авито» Павел Комаров считает, что рост продаж умных колонок в 2025 году продолжится, но с некоторым замедлением. Он отмечает, что объемы продаж этих устройств будут зависеть от маркетинговых стратегий брендов, а также от улучшения экосистемных решений и внедрения новых функций, например таких, как передача эмоций. Важным фактором также станет расширение ассортимента и доступность моделей по разумным ценам.

Представитель «Яндекс Маркета» добавляет, что рост покупок будет стимулироваться строительством нового жилья, увеличением доступа к интернету в регионах и расширением линейки устройств для умного дома, которые можно будет контролировать через умные колонки.

В последнее время Apple предпринимает попытки расширить свое присутствие в домах пользователей с помощью новых продуктов, Согласно данным, среди новинок компании может появиться умный дверной звонок.