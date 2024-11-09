Согласно новому исследованию, углеродный след от частных самолетов увеличился на 46% с 2019 по 2023 год и продолжит расти, если не будут введены соответствующие меры регулирования. Исследование также показало, что выбросы углекислого газа от частной авиации достигли максимума летом в Европе и во время крупных международных мероприятий, таких как Чемпионат мира, Каннский кинофестиваль и климатические саммиты ООН.

Частные самолеты, которые являются средством передвижения для состоятельных и знаменитых людей, представляют собой самый энергозатратный вид транспорта и давно находятся в поле зрения экологических активистов. Согласно исследованию, проведенному учеными из Швеции, Дании и Германии, в 2023 году на долю частной авиации пришлось 15,6 млн тонн углекислого газа. Это менее 2% от общих выбросов углерода, в коммерческой авиации. Но несмотря на это, частные самолеты обслуживают 256 тыс. человек, что составляет примерно 0,003% от взрослого населения Земли. Это приводит к значительно высоким выбросам на одного пассажира по сравнению с коммерческими рейсами.

Исследователи провели анализ данных полетов 18 млн индивидуальных чартеров, выполненных в период с 2019 по 2023 год, что охватывает значительную часть глобальной частной авиационной деятельности. Исследование показало, что примерно половина всех этих рейсов составляют расстояния менее 500 км, причем многие из них выполняются не с пассажиром, а для доставки груза. Ученые также отметили, что частные самолеты «в ряде случаев становятся заменой автомобилям ради экономии времени или удобства».

«Анализ демонстрирует, что лица, использующие частную авиацию, выбрасывают значительно больше углерода, чем среднестатистический человек», — заявили исследователи. Примерно две трети всех частных самолетов в мире зарегистрированы в Соединенных Штатах, а средний пассажир имеет личное состояние в размере $123 млн.

В 2023 году значительное число рейсов на частных самолетах было связано с такими мероприятиями, как Суперкубок, Всемирный экономический форум в Давосе и климатическая конференция COP28 в Дубае. Эти события способствовали увеличению количества частных рейсов, что, согласно исследованию, привело к заметным выбросам углекислого газа. Зафиксированная «сезонная тенденция» также показывает рост посещаемости популярных курортов, таких как Ибица и Ницца, особенно летом, когда количество поездок значительно возрастает в выходные дни.

По прогнозам, рынок частной авиации продолжит развиваться, и к 2033 году общее количество самолетов, которое сейчас составляет 26 тыс., может увеличиться примерно на одну треть. Это приведет к тому, что частная авиация станет еще более значительным источником выбросов CO2.

«Поскольку использование экологичного авиационного топлива остается ограниченным, а большинство владельцев частных самолетов не планируют использовать его в ближайшем будущем, потребуется регулирование этого сектора» — говорят авторы исследования. По их мнению, частные авиаперелеты также поднимают важную политическую проблему, связанную с влиянием состоятельных людей, поскольку политики часто избегают обсуждения тем, касающихся высшего социального класса.

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