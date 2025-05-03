Владельцы недвижимости для краткосрочной аренды в США тратят миллионы на люксовые улучшения, включая гольф-симуляторы, спа-зоны и дизайнерские интерьеры, чтобы привлечь состоятельных гостей, сообщает The Wall Street Journal. Спрос на премиальные объекты растет быстрее рынка.

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Рынок краткосрочной аренды в США переживает бум люксовых преобразований, так как хозяева стремятся выделиться среди конкурентов на платформах вроде Airbnb и Vrbo. Владельцы нанимают дизайнеров интерьеров и добавляют удобства, такие как гольф-симуляторы, сады с гамаками, кинотеатры и каяки, чтобы привлечь богатых туристов.

По данным AirDNA, с 2019 года бронирования в сегменте люкс (от $1 тыс. за ночь) растут быстрее, чем общее число бронирований, благодаря устойчивости состоятельных путешественников к инфляции. В 2024 году бронирования за $1–1,5 тыс. за ночь выросли на 15% против 6% для аренды дешевле $1 тыс.

«Тенденция, которую мы наблюдаем в сфере краткосрочной аренды, — это гонка вооружений в сфере удобств», — отметил главный экономист AirDNA Дмейми Лейн.

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Примером служит дом в Бандоне, штат Орегон, спроектированный Джессикой Дьюс за $40 тыс. для владельца Марка Хелфрича. С гольф-симулятором, сауной и кухней для гурманов, дом сдается за $1 695–2 495 за ночь, принося до $350 тыс. годового дохода.

В Палм-Дезерт, Калифорния, Спенсер и Джен Вампол инвестировали $1 млн в геодезический купол, превратив его в мини-курорт Perch с йога-лофтом и кортом для пиклбола. После реконструкции стоимостью $60 тыс. дом уже принес владельцам $300 тыс.

«Дизайн — это все. Он действительно определяет разницу между инвестицией, которая приносит прибыль, и инвестицией, которая не приносит», — считает Спенсер Вампол.