Google представила обновленный сервис Quick Share для линейки Pixel 10 с поддержкой передачи файлов на устройства Apple через AirDrop. Об этом сообщается в блоге компании.

Unsplash

Владельцы новых смартфонов Pixel теперь могут отправлять фото и документы на iPhone напрямую, без сторонних приложений и интернета.

Для подключения на iPhone достаточно активировать режим видимости AirDrop «Для всех» на десять минут. Устройство Pixel автоматически обнаружит iPhone и начнет передачу с аналогичной скоростью.

Прочитайте также В Думе готовят штрафы за нарушение правил авторизации через Google и Apple

Техническая реализация основана на обратном инжиниринге протокола AirDrop без официального согласования с Apple. Пока функция эксклюзивно доступна для Pixel 10, но Google планирует расширить ее на другие Android-устройства, если Apple не ограничит работу механизма в будущих обновлениях iOS.

В начале ноября стало известно, что Apple планирует инвестировать около $1 млрд ежегодно в лицензирование мощной ИИ-модели Gemini от Google. Цель сделки — модернизировать голосового помощника Siri. Переговоры ведутся с августа, и, согласно данным Bloomberg, Google уже приступила к адаптации своей модели для будущего использования в продуктах Apple.