На климатической конференции COP29 страны согласовали правила для мирового рынка купли-продажи углеродных кредитов. Предполагается, что эта мера поможет привлечь миллиарды долларов к новым проектам, направленным на борьбу с глобальным потеплением, сообщает Reuters.

Соглашение, достигнутое примерно через десять лет после начала международных переговоров о создании рынка, касалось того, как обеспечить доверие к системе, чтобы она могла надежно привести к сокращению выбросов парниковых газов, вызывающих изменение климата.

Углеродные кредиты формируются в рамках проектов, таких как посадка деревьев или строительство ветряных электростанций в странах с низким уровнем дохода. Эти государства получают один кредит за каждую тонну выбросов, которую они сокращают или поглощают из атмосферы. Затем страны и компании могут покупать эти кредиты, чтобы достигать своих экологических целей.

После заключения соглашения в начале двухнедельной конференции было решено, что в следующем году будет запущена централизованная торговая система ООН. Большую часть оставшегося времени участники переговоров в Азербайджане посвятили разработке отдельной двусторонней системы, позволяющей прямую торговлю между государствами.

Необходимо было внимательно разобрать детали, включая создание реестра для мониторинга углеродных кредитов, определение информации, которую страны должны предоставлять о своих сделках, и установление мер, если проекты не реализуются по плану.

Европейский Союз выделился как один из наиболее активных участников обсуждений, настаивая на усилении контроля со стороны ООН и повышения прозрачности в международной торговле углеродными кредитами. Соединенные Штаты акцентировали внимание на необходимости большей независимости в осуществлении сделок. В преддверии конференции COP29 была представлена концепция соглашения, предполагающая возможность для некоторых стран выдавать углеродные кредиты через отдельную систему регистрации, не требующую одобрения ООН.

Итоговый текст договора стал компромиссным решением: ЕС предложил предоставлять услуги регистрации для государств, не имеющих возможности создать собственные системы учета углеродных кредитов. США же заверили, что простая фиксация сделки в таком реестре не будет рассматриваться как подтверждение углеродных кредитов со стороны ООН.

Согласившись с тем, что реестр не будет определять качество углеродных кредитов или давать одобрение эмитентам, ЕС «пошел на уступки США», — отметил Педро Барата, наблюдавший за переговорами от лица некоммерческой организации Environmental Defense Fund. По его словам, это по-прежнему жизнеспособная международная торговая система, даже если ее могут критиковать за отсутствие строгих мер.

Хотя основным вопросом обсуждений в Баку было укрепление глобального рынка углеродных кредитов, двусторонняя торговля началась еще в январе, когда Швейцария приобрела квоты у Таиланда, и десятки других стран уже подписали соглашения о передаче квот. Однако такие сделки остаются ограниченными, и необходимо найти правильный баланс в создании четких правил, которые обеспечат честность и прозрачность, не ограничивая при этом возможности стран участвовать в сделках.

Бизнес-группа IETA, выступающая за расширение торговли углеродными кредитами, заявила, что к 2030 году рынок, поддерживаемый ООН, может приносить ежегодно $250 млрд и компенсировать дополнительные $5 млрд тонн выбросов углерода.

В этом году глобальное потепление может впервые превысить уровень доиндустриального периода на 1,5°C, побив рекорд прошлого года (0,60°C), об этом сообщает служба по изменению климата Copernicus (C3S). Аномальная жара продолжает сохраняться даже после завершения периода Эль-Ниньо.