В правительстве начали обсуждать стратегию развития «Госуслуг» до 2035 года. Среди предложений — собственная соцсеть с лентой публикаций и сообществами, семейные чаты, агрегатор событий и «ачивки» с подарками от партнеров. Финальных решений по новым функциям портала пока не приняли.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Участники разработки стратегии предложили несколько вариантов развития портала. Один из них предусматривает запуск на базе «Госуслуг» собственной соцсети. Пользователи смогут читать ленту публикаций, создавать тематические и локальные сообщества и общаться друг с другом.

Отдельный блок предложили посвятить семейным сервисам. На портале могут появиться доверенные чаты для родственников, общий календарь и возможность оформлять отдельные госуслуги в интересах близких или по их поручению. Какие именно услуги разрешат получать таким образом и как будет подтверждаться поручение, пока не уточнялось.

Среди предложений оказался и единый агрегатор культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятий. Пользователи смогут находить события по интересам и месту проведения, создавать собственные мероприятия, приглашать друзей и единомышленников и получать персональные рекомендации.

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Авторы стратегии также предложили добавить элементы геймификации. За действия внутри платформы пользователи смогут получать достижения, или «ачивки», а вместе с ними — бонусы и подарки от партнеров. Какие именно действия будут поощрять и какие компании смогут присоединиться к системе, пока неизвестно.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердили, что правительство обсуждает создание универсальной цифровой экосистемы на базе «Госуслуг». Там уточнили, что дискуссия продолжается, поэтому ни общая стратегия, ни перечень будущих функций пока не утверждены.

Главным преимуществом «Госуслуг» в аппарате Григоренко назвали надежную верификацию каждого пользователя. По мнению чиновников, подтвержденные аккаунты позволят выстроить более защищенное взаимодействие между гражданами, компаниями и госорганами.

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Подтвержденные учетные записи на «Госуслугах» имеют около 120 млн россиян, сообщил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. По его мнению, такая аудитория позволит превратить портал в полноценную экосистему. Директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарян сравнил этот путь с развитием платформ «Яндекса» и «Сбера», объединивших финансы, покупки, навигацию, развлечения и общение.

Для бизнеса новая модель может открыть доступ к крупной аудитории с подтвержденными аккаунтами. Компании смогут предлагать услуги в привязке к жизненным событиям пользователя — например, после рождения ребенка или регистрации недвижимости. При этом к системе планируют подключать только проверенные организации.

Одним из главных рисков эксперты назвали спам и навязчивые сообщения. Чтобы новые разделы не превратились в еще один рекламный канал, участие в них предложили сделать добровольным, а пользователям — разрешить самостоятельно выбирать доступные сервисы и типы уведомлений. Отдельно предстоит определить правила обработки персональных данных и использования сведений о жизненных событиях.

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