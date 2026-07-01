Во время зарубежных поездок россияне смогут пользоваться мобильными банками, «Госуслугами», маркетплейсами и другими отечественными сервисами без установки отдельных приложений. Такую функцию запустил магазин приложений RuStore: она обеспечивает доступ к платформам, которые могут ограничивать соединения с зарубежных IP-адресов.

Photo by NordWood Themes on Unsplash

Функция встроена непосредственно в RuStore и доступна на устройствах под управлением Android. После обновления магазина приложений она появляется в разделе «Мое» и работает для авторизованных пользователей, находящихся за пределами России.

Часть российских цифровых платформ ограничивает соединения с зарубежных IP-адресов. Конкретный набор ограничений зависит от страны пребывания пользователя, используемой сети и политики самого сервиса. Новая функция должна обеспечить доступ к таким платформам без установки дополнительных программ.

Через «Коннект» уже можно пользоваться наиболее востребованными российскими сервисами, включая «Госуслуги», мобильные банки, сервисы VK («Почта Mail.ru», «Облако», «Дзен», VK Music и другие), сервисы «Яндекса» («Музыка», «Карты» и другие), а также Ozon, Wildberries, «Авито» и ряд других платформ.

Читайте также Большой брат просит помощи: бизнес в России может стать агентом по блокировке VPN

Для работы функции достаточно обновить RuStore до последней версии и включить «Коннект» в профиле пользователя. При необходимости приложение предложит выдать дополнительные разрешения — например, на фоновую работу или управление через панель уведомлений. Они не являются обязательными, но делают использование сервиса удобнее.

По данным разработчиков, функция рассчитана на популярные среди российских пользователей зарубежные направления, включая страны СНГ, Ближнего Востока и Азии.

Что это значит для бизнеса

Для бизнеса появление такого инструмента означает снижение барьеров для клиентов, которые находятся за рубежом. Банки, маркетплейсы, сервисы доставки и другие цифровые платформы смогут сохранить доступность своих услуг для пользователей без необходимости объяснять, как устанавливать и настраивать дополнительные инструменты для подключения. Это особенно актуально для компаний, работающих с туристами, релокантами и клиентами, регулярно выезжающими за границу.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.