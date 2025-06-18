Первый публичный цифровой амбассадор, использующий реальной голос, мимику и экспертную речь, основанную на базе знаний ВЭБ.РФ, будет работать на стенде госкорпорации в период Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом «Инку» сообщили в пресс-службе Сколтеха, команда которого разработала аватара.

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Цифровой двойник расскажет о ключевых направлениях новой стратегии ВЭБ.РФ до 2030 года, включая развитие инфраструктурных проектов, опорных населённых пунктов, экспорта, предпринимательства и технологического лидерства.

Аватар работает в реальном времени, отвечая на вопросы о деятельности корпорации, ее проектах и механизмах поддержки, с синхронизацией мимики и интонации главного стратега ВЭБ.РФ. Михаила Хомича, который пошутил, что двойник во многом превосходит оригинал, особенно в интеллекте.

«Это (цифровые аватары) эффективный инструмент для управляемой персональной коммуникации первых лиц с широкой аудиторией в масштабе. Такой формат может работать в любых местах присутствия: на выставках, онлайн-площадках, в офисах, везде, где важны точность, доступность и доверие», — отметили в Центре искусственного интеллекта Сколтеха.

В пресс-службе рассказали, что проект удалось реализовать за менее чем две недели.

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Цифровые аватары набирают популярность, в том числе, среди руководителей компаний, что демонстрирует потенциальное изменение формата корпоративных коммуникаций.

Например, генеральный директор Zoom Эрик Юань использовал свой ИИ-аватар для представления результатов первого квартала 2026 финансового года. В видео его цифровой двойник заявил: «Сегодня я использую наши кастомные аватары для Zoom Clips с AI Companion, чтобы поделиться своей частью отчета о доходах». Юань выразил гордость тем, что стал одним из первых CEO, применивших аватар в таком контексте. Примечательно, что на видео присутствовала пометка «создано с помощью Zoom AI Companion».