Новая функция Prime Video призвана избавить зрителей от спойлеров, сообщает TechCrunch. Amazon объявила о запуске X-Ray Recaps — функции на базе ИИ, которая создает краткие содержания целых сезонов, отдельных эпизодов и даже частей эпизодов. Компания утверждает, что благодаря специальным ограничениям ИИ не будет генерировать спойлеры, а пользователи не столкнутся с нежелательным контентом.

Новинка является расширением уже существующей на платформе функции X-Ray, которая отображает информацию, когда пользователь ставит экран на паузу, например, подробности об актерском составе. Чтобы воспользоваться Recaps, нужно зайти на страницу с описанием телешоу, где новый значок перемотки позволит выбрать один из трех вариантов: краткое содержание текущего эпизода, краткое содержание всего текущего сезона или краткое содержание предыдущего сезона.

В настоящее время X-Ray Recaps находится в стадии бета-тестирования и будет доступна только для пользователей Fire TV в США. Сначала данная функция появится во всех оригинальных сериалах студии Amazon MGM Studios, включая «Дейзи Джонс и The Six», «Мистер и миссис Смит», «Колесо времени» и «Пацаны». В конце года она будет распространена на весь контент.

В своем блоге компания объясняет, что функция использует комбинацию пользовательских моделей ИИ, построенных с помощью Amazon Bedrock и Amazon SageMaker, для анализа видео, субтитров и диалогов, чтобы описать ключевые события, разговоры и другую информацию.

Amazon также отметила, что функция полностью персонализирована, чтобы соответствовать конкретному моменту, который просматривает человек. «Если вы только что начали новую серию, прошли середину сезона или вернулись к забытому сериалу, X-Ray Recaps в реальном времени предоставит вам краткие фрагменты сцен», — добавили в компании.

Ранее генеральный директор Amazon Энди Джасси намекнул на то, что компания разрабатывает усовершенствованную версию виртуального помощника Alexa, который сможет выполнять действия от имени пользователя. По его словам, новое поколение ИИ-ассистентов будет не только отвечать на вопросы, но и самостоятельно действовать.