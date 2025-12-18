Сайт Верховного суда России днем 18 декабря временно перестал быть доступен из-за огромного наплыва пользователей после публикации полного текста по нашумевшему делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Как сообщила РИА Новости пресс-служба суда, за одну минуту на страницу с документом было зафиксировано 2 млн переходов, что привело к техническим сбоям.

В течение некоторого времени при попытке открыть сайт на нем появлялось уведомление о проведении технических работ.

В своем определении Верховный суд детально изложил правовую позицию, которая легла в основу итогового решения. Суд постановил, что само по себе заблуждение одной из сторон сделки не является автоматическим основанием для признания ее недействительной.

Существенность этого заблуждения должна оцениваться индивидуально в каждом конкретном случае. Применительно к делу Долиной суд указал, что ее заблуждение, возникшее из-за действий мошенников, и ее ожидания последующей отмены сделки не могут служить достаточным основанием для аннулирования договоров купли-продажи.

Особо было отмечено, что при рассмотрении подобных споров нельзя игнорировать оценку добросовестности другой стороны — покупателя Полины Лурье, — даже если продавец действовал под влиянием заблуждения.

Суд сослался на нормы Гражданского кодекса, согласно которым дееспособный гражданин должен нести ответственность за последствия своих действий. В определении также приводится вывод экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела: в период совершения сделки у Долиной отмечалось «изменение психического состояния с формированием расстройства приспособительных реакций».

Однако Верховный суд подчеркнул, что это заключение не заменяет полноценную судебную психиатрическую экспертизу по гражданскому делу и само по себе не доказывает, что певица не понимала значения своих действий.

Верховный суд резюмировал, что сделка не может быть признана недействительной, поскольку покупательница Лурье не могла распознать, что продавец находится в состоянии заблуждения.

Были отмечены и другие ключевые обстоятельства:

— Экспертиза подтвердила, что в момент продажи Долина действительно находилась под влиянием психического расстройства, вызванного действиями мошенников.

— Суды не установили недобросовестного поведения покупателя Полины Лурье при заключении сделки.

— Данных проведенных психолого-психиатрической и политологической экспертиз было признано недостаточно для полного установления состояния певицы в ключевой момент.

— Сама Долина отказалась от прохождения дополнительной судебной экспертизы в рамках гражданского процесса.

— Было установлено, что артистка изначально желала продать свою квартиру и была готова к правовым последствиям этой сделки.

Лариса Долина продала свою московскую квартиру на Ксеньинском переулке Полине Лурье за 112 млн руб., после чего передала деньги от продажи жилья мошенникам. Осознав обман, певица обратилась в правоохранительные органы и суд. Нижестоящие судебные инстанции встали на ее сторону, вернув ей жилье, а покупательницу оставили без квартиры и без денег.

Однако 16 декабря Верховный суд отменил эти решения, оставив квартиру за Полиной Лурье. Онлайн-трансляция этого заседания побила рекорды: на пике ее одновременно смотрели 130 тыс. человек.