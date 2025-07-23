Компания Ozon Tech провела необычную маркетинговую акцию. На портале по поиску работы SuperJob появилось резюме от имени робота Gauss — устройства для автоматического измерения веса и габаритов товаров. Нестандартный «соискатель» уже получил приглашения на собеседования. Подробности — в распоряжении редакции «Инка».

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В резюме робот описан как идеальный сотрудник: работает 24/7 без усталости и ошибок, стрессоустойчив, бесконфликтен и готов к переезду. Он способен с высокой точностью измерять объекты весом до тонны. Правда, опыта работы у кандидата пока маловато — всего два месяца на сортировочных центрах Ozon.

За этой креативной подачей стоит реальная технологическая проблема. Ручное измерение крупногабаритных товаров на складах — это медленный, трудоемкий и неточный процесс. Робот Gauss оснащен стереокамерами и ML-моделью, и способен полностью автоматически проводить измерения, экономя ресурсы и повышая эффективность складских операций.

Резюме робота вызвало реальный интерес у работодателей. Приглашения на собеседование прислали столичный аэропорт, три крупных продуктовых ретейлера, популярная сеть быстрого питания и федеральный логистический оператор.

Ozon Tech активно внедряет собственную разработку. До конца 2025 года компания планирует запустить в работу более 50 таких устройств на своих сортировочных центрах по всей России.

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