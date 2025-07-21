В Детройте, штат Мичиган, США, состоялось зрелищное мероприятие Robo War, представившее новый вид развлечений — битвы гигантских роботов. Организатором выступила компания Interactive Combat League, которая стремится создать гибрид спорта и видеоигр. На арене сошлись почти трехметровые железные гладиаторы, управляемые с помощью ИИ и телеоператоров.

CBS News

Проблема традиционных развлечений — в поиске новых форматов, способных удивить искушенную публику. Robo War — один из таких экспериментальных турниров, в котором объединяется азарт боев без правил, эстетика научной фантастики и последние достижения в области робототехники.

В соревновании приняли участие 30 различных роботов со всей страны. Они сражались друг с другом на стальной арене. По словам организаторов и зрителей, происходящее напоминало кадры из научно-фантастического фильма.

Robo War — это попытка создать новую коммерчески успешную лигу. Формат нацелен на широкую аудиторию, интересующуюся как технологиями, так и боевыми видами спорта. Успех мероприятия в Детройте может положить начало целой серии подобных соревнований в других городах.

Ранее в Китае прошла серия боксерских поединков между андроидами, управляемыми операторами дистанционно.