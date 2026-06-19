Пространство для дальнейшего снижения ключевой ставкиа сузилось, заявила журналистам глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. В пяницу совет директоров ЦБ снизил ставку, но лишь на 0,25 п. п. Главная причина — быстрый разгон кредитования, который регулятор теперь рассматривает как риск для дальнейшего снижения ставки.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

По сути, регулятор говорит бизнесу следующее: деньги уже начали дешеветь и это видно по рынку, но если компании и население начнут слишком активно занимать, а бюджет продолжит подкачивать спрос, ЦБ может замедлить цикл смягчения или взять паузу.

Набиуллина прямо связала более сдержанный шаг по ставке с ускорением кредитования:

«Эта картина может ограничить пространство для дальнейшего снижения ставки и потребовала от нас более сдержанного шага».

По словам Набиуллиной, в апреле–мае заметно ускорилось как розничное, так и корпоративное кредитование. Если это окажется не временным всплеском после слабого начала года, а устойчивой тенденцией, текущие денежно-кредитные условия уже не воспринимаются заемщиками как жесткие. И если месяц назад рынок мог надеяться на более уверенное продолжение снижения ставки, но теперь ЦБ видит риск в том, что кредит перестает работать как сдерживающий фактор для спроса.

Для бизнеса здесь есть и хорошая новость. Эффект снижения ставки компании уже получают: по словам Набиуллиной, значительная часть кредитов крупным и средним компаниям сейчас выдается по плавающим ставкам, поэтому снижение ключевой ставки сокращает процентные платежи сразу и в полном объеме — не только по новым займам, но и по уже действующим.

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Еще одним ограничением для снижения ставки остается бюджетная политика. Ее вклад в увеличение денежного предложения уже повышен, а после пересмотра параметров бюджета окажется сильнее, чем ЦБ предполагал в апрельском прогнозе.

«Бюджетная и денежно-кредитная политика одновременно влияют на спрос в экономике. Если вклад бюджетной политики растет… то денежно-кредитная политика должна выполнять роль стабилизатора и ее жесткость должна изменяться, чтобы, соответственно, несколько снизить вклад кредита в совокупный спрос. Только в этом случае можно избежать отклонения спроса вверх от возможности наращивания предложения иного витка инфляции», — пояснила Набиуллина.

На стороне инфляции картинка выглядит неоднозначно. Текущие темпы роста цен замедлились, но во многом за счет временных факторов — укрепления рубля и нетипично сильного удешевления овощей и фруктов. Устойчивая инфляция, по оценке ЦБ, все еще в диапазоне 4–5% в год, а инфляционные ожидания остаются повышенными. Поэтому быстрый рост кредитов превращается для регулятора в риск нового витка цен.

При этом признаков переохлаждения экономики ЦБ не видит: во втором квартале активность восстанавливается, напряженность на рынке труда снижается медленно, а дефицит кадров в ряде регионов перестал спадать. У регулятора нет оснований резко ускорять снижение ставки ради поддержки бизнеса — скорее наоборот, он боится недожать инфляцию.

Что это значит для бизнеса

Главный вывод для предпринимателей до следующего заседания 24 июля таков: стоимость денег уже падает, но окно для быстрого удешевления кредитов сужается. Ключевые индикаторы, за которыми стоит следить, — темпы роста кредитования, масштаб бюджетного импульса и реакция цен (особенно на топливо и продовольствие) вместе с инфляционными ожиданиями. Если кредитный разгон продолжится, ЦБ готов быть жестче, чем рынок надеялся еще несколько недель назад.

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