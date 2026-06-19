Совет директоров Банка России 19 июня снизил ключевую ставку на 0,25 п. п., до 14,25% годовых. Несмотря на очередное смягчение денежно-кредитной политики, российские предприниматели рассказали «Инку», что считают решение скорее сигналом о дальнейшем движении ставок вниз, чем фактором, который уже сейчас способен заметно изменить ситуацию с кредитованием и инвестициями.

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Регулятор объяснил решение продолжающимся замедлением инфляции и более сдержанным ростом внутреннего спроса. Годовая инфляция в мае снизилась до 5,3%, однако по-прежнему остается выше целевого уровня ЦБ в 4%. Именно поэтому Банк России продолжает действовать осторожно, стараясь одновременно поддержать экономику и не допустить нового витка роста цен.

В бизнес-сообществе многие ожидали более решительного шага. Президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер ЮК «Лекс Альянс» Артур Леер считает, что нынешнее снижение практически не повлияет на ситуацию в экономике.

«Для стимулирования внутреннего рынка, в том числе промышленного сектора, необходимо более существенное снижение. Бизнес продолжает ждать дальнейшего снижения ключевой ставки», — отметил он.

По словам Леера, доступность оборотных средств и кредитного финансирования остается одним из главных факторов для развития производства, импортозамещения и несырьевого экспорта.

Схожей позиции придерживаются и представители промышленного сектора. Управляющий партнер ГК «Промплан» Никита Бахчеев говорит, что рынок положительно воспринял решение ЦБ, однако снижение на 0,25 п. п. многие компании считают слишком осторожным.

«Для промышленности важен не столько разовый шаг, сколько последовательное движение к более комфортным условиям финансирования», — подчеркнул Бахчеев.

По его мнению, предприятия готовы запускать новые проекты и расширять мощности, однако стоимость заемных средств по-прежнему остается одним из главных ограничений для инвестиций.

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Одним из первых эффектов снижения ставки может стать постепенное возвращение отложенного спроса на обновление корпоративных автопарков, считает генеральный директор Frank Auto Ирина Франк. По ее словам, для бизнеса важнее не столько текущий уровень ставки, сколько устойчивый тренд на ее снижение.

«Когда ставка падает месяц за месяцем, компании начинают понимать, что стоимость финансирования движется вниз, и начинают готовиться к покупке техники или автомобилей заранее. Те предприятия, которые два года откладывали обновление парка, постепенно возвращаются на рынок», — отмечает Франк.

Она добавила, что первые признаки этого уже заметны. Растет количество корпоративных запросов на лизинг и автокредиты, а клиенты чаще переходят от обсуждения условий к реальным сделкам. Дополнительным фактором становится необходимость замены автомобилей, которые за последние годы успели выработать значительную часть ресурса. При этом бизнес по-прежнему сталкивается с ограничениями: цены на автомобили заметно выросли, а ставки по лизингу и автокредитам снижаются медленнее ключевой ставки.

Для компаний, которые держат свободные средства на депозитах, снижение ставки означает необходимость пересматривать подход к управлению капиталом, считает основатель и генеральный директор компании «Финголд» Антон Никитин. По его словам, последние годы позволяли получать высокий доход практически без риска за счет банковских вкладов, однако этот период постепенно завершается.

«Эпоха стратегии «разместить деньги на депозите и ждать» подходит к концу. Бизнесу снова придется искать баланс между доходностью, ликвидностью и сохранностью капитала, а также более внимательно относиться к диверсификации резервов», — говорит Никитин.

Он также обращает внимание на связь между снижением ставки и курсом рубля. Крепкая национальная валюта помогает сдерживать инфляцию через стоимость импорта и дает Банку России больше пространства для смягчения денежно-кредитной политики. Однако по мере дальнейшего снижения ставок привлекательность рублевых инструментов может уменьшаться, что особенно важно для компаний, работающих с внешнеторговыми контрактами и валютной выручкой.

Управляющий партнер коммуникационного агентства «Голдман и По» Ольга Попкова считает, что решение ЦБ следует воспринимать прежде всего как сигнал о продолжении цикла снижения ставок.

«Регулятор подтверждает курс на постепенное смягчение денежно-кредитной политики, но не готов ускорять процесс без дополнительных подтверждений устойчивого снижения инфляции», — отмечает она.

По словам Попковой, следующее заседание совета директоров Банка России, запланированное на 24 июля, с обновленным макропрогнозом может дать рынку более четкие ориентиры относительно дальнейшего темпа снижения ставки.

Смягчение ДКП идет с лета 2025 года. За это время ключевая ставка опустилась с пиковых 21% до нынешних 14,25%, а инфляция постепенно замедлялась благодаря охлаждению потребительского спроса, крепкому рублю и высоким ставкам по кредитам. Годовая инфляция в России в мае 2026 года составила 5,3%, а целевой уровень инфляции у ЦБ — 4%. Поэтому регулятор получил возможность снижать стоимость заимствований, не опасаясь резкого разгона цен.

При этом Банк России действует осторожно. Слишком быстрое снижение ставки может привести к обратному эффекту: кредиты станут доступнее, спрос со стороны населения и бизнеса резко вырастет, а вместе с ним начнет ускоряться и инфляция. Кроме того, более низкие ставки снижают привлекательность рублевых вкладов и могут усилить давление на курс рубля. Поэтому ЦБ предпочитает двигаться небольшими шагами, стараясь поддержать экономическую активность, но не допустить нового витка роста цен.

Что это значит для бизнеса

Для предпринимателей нынешнее решение ЦБ, очевидно, — подтверждение долгосрочного курса на смягчение ДКП, а не сигнал к резкому наращиванию расходов. Бизнес начинает активнее рассматривать инвестиции, обновление техники и новые финансовые инструменты, но возвращения к эпохе дешевых кредитов в ближайшее время большинство участников рынка не ожидает.

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