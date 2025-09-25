Повышение ставки НДС с 20 до 22% в проекте федерального бюджета на 2026 год обеспечит предсказуемость бюджетной политики, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме в Сочи. По словам руководителя регулятора, такой подход предпочтительнее увеличения дефицита и способствует бюджетной устойчивости.

Илья Питалев / РИА Новости

«Предсказуемость бюджетной политики — это важнейший фактор при принятии решений по ключевой ставке. И то, что появилась определенность, — это очень позитивный фактор», — сказала Набиуллина.

Председатель ЦБ подчеркнула, что сбалансированный бюджет выгоднее для контроля инфляции и уровня процентных ставок, чем рост дефицита через заимствования. Она добавила, что при увеличении дефицита Центробанку пришлось бы существенно повысить прогноз ключевой ставки на 2026 год, которая сейчас составляет 12–13%. Теперь регулятор учтет бюджетную определенность при октябрьском решении по ставке.

В целом проект бюджета на 2026 год оценивается как дезинфляционный, хотя возможен краткосрочный рост цен, аналогичный эффекту от повышения НДС в 2019 году. Тогда ставка выросла с 18 до 20%, а инфляция увеличилась лишь на 0,6–0,7 п. п. Набиуллина отметила, что разовый эффект от текущих планов не создаст устойчивого давления на цены, в отличие от альтернативных сценариев с дефицитом.

Накануне правительство России рассмотрело предложения Минфина по налоговым изменениям. Повышение НДС до 22% стало одним из ключевых. Кроме того, было принято решение снизить уровень дохода для уплаты НДС при упрощенной системе налогообложения (УСН) с 60 млн до 10 млн руб. Бизнес-сообщество и эксперты неоднозначно восприняли нововведения.