Глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции регулятора «Фокус на клиента» констатировала, что борьба с мошенничеством привела к побочному эффекту — участившимся случаям необоснованной блокировки счетов законопослушных клиентов. Как отметила председатель ЦБ, это «перегиб», на который указывает растущее количество соответствующих жалоб.

По словам Набиуллиной, хотя количество жалоб на сами мошеннические операции устойчиво снижается, регулятор фиксирует резкий рост обращений граждан, столкнувшихся с произвольным ограничением доступа к своим средствам.

Ключевой проблемой Набиуллина назвала отсутствие внятных объяснений со стороны банков.

«То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали эти средства», — констатировала она.

Глава ЦБ выразила уверенность, что эта проблема будет решена, обозначив тем самым вектор для корректировки работы кредитных организаций.

Ранее Банк России опубликовал данные, согласно которым в третьем квартале 2025 года банки предотвратили 28,5 млн мошеннических операций, не допустив ущерба на 3,5 трлн руб. Несмотря на это, количество проведенных мошенниками операций резко возросло — до 460,1 тыс., что на 51% выше среднего показателя за предыдущий год.

При этом общий объем похищенных средств остался на прежнем уровне — 8,2 млрд руб., что говорит о том, что злоумышленники перешли к более массовым, но менее доходным атакам.

Вместе с тем, регулятор отметил и положительный тренд: клиенты стали значительно чаще и оперативнее сообщать в банки о любых подозрительных транзакциях, даже при небольших суммах.

Такой рост финансовой грамотности и бдительности стал возможным благодаря внедрению в мобильные приложения банков функций мгновенного оповещения о потенциально рискованных операциях.

Кроме того, по инициативе Банка России в этот период была заблокирована инфраструктура злоумышленников: 17 300 телефонных номеров и 7 800 интернет-ресурсов, включая страницы в социальных сетях, используемые для обмана граждан.