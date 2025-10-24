Экономика России постепенно выходит из состояния перегрева, наблюдавшегося в прошлом году, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров Банка России 24 октября. На нем было принято решение снизить ключевую ставку на 0,5 п.п. — до 16,5% годовых. Это произошло в четвертый раз подряд.

По словам Набиуллиной, ситуация в целом развивается в рамках прогноза ЦБ, а денежно-кредитные условия остаются жесткими, что и позволило принять решение о снижении ключевой ставки.

При этом глава ЦБ отметила, что выраженной тенденции к снижению устойчивой инфляции пока не наблюдается, а перенос временных факторов в инфляцию продолжится до середины 2026 года.

Набиуллина пояснила, что ожидаемое повышение налогов окажет сдерживающее влияние на инфляцию в среднесрочной перспективе.

«На мой взгляд, стоит ожидать нового витка инфляции в начале 2026 года, который будет обусловлен новой налоговой реальностью для бизнеса. Повышение налогов почувствуют и малый, и крупный бизнес. Эта дельта будет заложена в цену товаров и услуг. Оптимизма по поводу темпов снижения ключевой ставки поубавилось, и решение о снижении стало неожиданным», — поделился с «Инком» основатель краудлендинговой платформы ВДело Сергей Федореев.

Что касается прогноза на 2026 год, то его повышенные значения связаны именно с временными проинфляционными факторами, эффект от которых будет исчерпан к середине 2027 года. При этом начиная с 2027 года годовая инфляция, по ожиданиям ЦБ, будет стабильно возвращаться к цели в 4%.

Глава Центробанка также сообщила, что при принятии решения о ставке учитывалось состояние компаний, которые хотя и сталкиваются со снижением прибыли, но в целом сохраняют стабильное финансовое положение.

«Для малого и среднего бизнеса это решение, скорее, дает временную передышку, чем открывает новые возможности. Возможно, станет чуть проще обслуживать текущие кредиты, но для новых инвестиционных проектов ситуация принципиально не изменится. Стоимость финансирования остается высокой, а долгосрочные ожидания бизнеса — настороженными», — считает Федореев.

Важную роль в сдерживании инфляции, по мнению ЦБ, играет и сохраняющаяся высокая сберегательная активность населения. Что касается курсовой динамики, то укрепление рубля связано как с жесткой денежно-кредитной политикой, так и со снижением спроса на валюту со стороны компаний.

В числе новых рисков Набиуллина выделила возросшую неопределенность на рынке нефти. Для уверенного достижения инфляционной цели, по ее словам, может потребоваться поддержание ставки на более высоком уровне в перспективе.

При этом действующий прогноз ЦБ по средней ставке допускает различные сценарии — как дополнительное снижение в декабре, так и сохранение ставки на текущем уровне.

В июне Банк России впервые с сентября 2022 года принял решение о снижении ключевой ставки, уменьшив ее с 21% до 20%. До этого ставка находилась на историческом максимуме, где была зафиксирована с конца октября 2024 года. Следующее снижение последовало 12 сентября, когда регулятор сократил ставку еще на 100 базисных пунктов — до 17% годовых.