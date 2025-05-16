Мечта о гладких, блестящих и идеально прямых волосах может обернуться неожиданными последствиями для здоровья. Популярные салонные процедуры, обещающие избавить от непослушных кудрей и пушистости, оказались в центре внимания исследователей. За привлекательным фасадом скрываются потенциальные угрозы, о которых многие даже не догадываются. Что же на самом деле стоит за стремлением к идеальной прическе, и какую цену приходится платить за красоту?

Тревожные сигналы начали поступать от тех, кто посвятил свою жизнь созданию красоты — парикмахеров. Одна из них, Мередит Педак из Вашингтона, столкнулась с необъяснимыми симптомами. Она начала ощущать вкус дезодорантов своих клиентов, ее преследовал резкий металлический запах, а изнуряющие головные боли со временем стали постоянными.

Врачи поставили диагноз: множественная химическая чувствительность (MCS), тяжелая форма непереносимости химических веществ, вызванная продуктами, с которыми она работала.

Опасная профессия

Исследования показывают, что парикмахеры, регулярно работающие с красками для волос и химическими выпрямителями, подвергаются повышенному риску развития серьезных заболеваний. В состав этих продуктов часто входят формальдегид, полифторалкильные вещества (PFAS), повреждающие ДНК фенилендиамины и фталаты, нарушающие гормональный фон.

Многочисленные исследования связывают профессиональную деятельность парикмахеров с более высоким риском онкологических заболеваний, репродуктивных нарушений, респираторных болезней и рождения детей с врожденными дефектами по сравнению с населением в целом.

Особую озабоченность вызывают химические выпрямители для волос. Исследование, проведенное в 2022 году Национальным институтом наук о здоровье окружающей среды (NIEHS), выявило шокирующую связь. Женщины, особенно темнокожие, регулярно использующие такие продукты, более чем в два раза чаще заболевали раком матки по сравнению с теми, кто этого не делал.

Эти выводы спровоцировали тысячи судебных исков против популярных производителей средств для выпрямления волос. Истцы утверждают, что компании продавали продукцию, зная о ее потенциальном вреде.

Призрачная угроза

Парикмахер Опал Бедекер с 25-летним стажем рассказала, что начала страдать от изнурительных мигреней и симптомов астмы после работы с химическими выпрямителями. Она подчеркивает, что этикетки продуктов в США не указывают концентрацию химических веществ или вредные побочные продукты, которые могут образовываться при реакции с другими средствами для волос. «Абсолютно нелепо ожидать, что кто-то будет знать, что представляют собой все эти ингредиенты», — говорит она.

Несмотря на то, что FDA неоднократно пропускало установленные им же сроки для предложения запрета на формальдегид в косметических продуктах, агентство заявляло, что этот вопрос остается высоким приоритетом. Однако процесс перехода к нормам занимает время. Тем временем первый зарегистрированный случай неблагоприятного воздействия от продуктов для выпрямления волос в базе данных FDA CAERS датируется еще 1993 годом.

Безопасность косметики становится все более актуальной темой и в России. Основой регулирования остается технический регламент ЕАЭС ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». В декабре 2025 года вступят в силу его обновлённые требования, а уже с 1 января 2025 года на территории страны началась обязательная цифровая маркировка косметики в системе «Честный знак».

Она внедряется поэтапно: в мае маркируется мыло и моющие средства, в июле — средства для волос и дезодоранты, а с октября — декоративная косметика и зубные пасты. Это должно повысить прозрачность оборота и отсечь нелегальную продукцию, однако потребует адаптации производителей и дистрибьюторов.

Контроль за составом продукции также усиливается. Так, в 2025 году Роспотребнадзор выявил в популярных кремах La Roche-Posay следы бензоилпероксида, что привело к отзыву партий. Ранее был запрещен ряд токсичных ингредиентов, а с января 2025 года введены повышенные пошлины на косметику из недружественных стран. Отраслевые эксперты призывают к дальнейшему ужесточению стандартов, включая запрет формальдегида и его производных. Пока же ситуация остается переходной: государство наращивает инструменты контроля, но риски для потребителей и салонных работников все еще сохраняются.