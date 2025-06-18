В Госдуме рассчитывают уже в июле 2025 года разработать систему налогообложения для цифровых финансовых активов, заявил глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков в рамках сессии «Цифровые финансовые активы и их польза для МСП» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В Минфине России уверены, что ЦФА — это идеальный инструмент именно для работы МСП.

Ранее он отмечал, что Центробанк уже достаточно активно внедряет ЦФА, направление быстро растет — объем рынка весной 2025 года составлял порядка 700 млрд руб. При этом депутат отмечал «налоговую неурегулированность вопроса», которая «тормозит рынок».

ЦФА — это цифровые права на актив. Ими могут быть как аналоги биржевых бумаг — акции, облигации, фьючерсы, — так и специфичные инструменты, например токенизированные квадратные метры в новостройке.

В России сейчас действуют два закона, регулирующие использование ЦФА: ФЗ-259 от 2019 года о привлечении инвестиций с использованием инвестплатформ и ФЗ-259 от 2020-го — о ЦФА и цифровой валюте. Сферу налогообложения они не затрагивают.

По его словам, «тема налогообложения у нас зависла, а рынок ждет». К этому вопросу есть два подхода: от Минфина, который считает, что к ЦФА нужно применить те нормы, что уже применяют к традиционному рынку, и от ЦБ, где говорят о том, что необходимо специальное налоговое регулирование, поскольку это новое явление.

«Я считаю, что надо двигаться быстрее. Допускаю, что уже в июле мы налогообложение ЦФА пропишем, причем не в Налоговом кодексе, а в специальном законодательстве, посвященном цифровым активам», — заявил он.

Аксаков также спрогнозировал, что в дальнейшем инвестиции из исламских стран могут пойти в Россию при наличии соответствующих инструментов. В частности, ПСБ сообщал, что выпускает ЦФА, соответствующие инструментам исламского финансирования. «Мы рассчитываем, что инвестиции из исламских стран более активно пойдут в нашу страну, если такие цифровые инструменты будут выпускаться у нас в том числе в соответствии с законом о партнерском финансировании», — отметил он.

Идеально для МСП: просто, быстро, безопасно

В свою очередь замминистра финансов России Иван Чебесков отметил, что в министерстве давно обратили внимание на этот формат для «решения проблем бизнеса». У этого формата есть два больших плюса: технологический, который позволяет не только нарастить скорость проведения транзакций, но и обеспечить безопасность, простоту использования и уменьшить издержки, в том числе благодаря отсутствию посредников.

«Мы последние несколько десятков лет видим изменение бизнес-модели отход от центрального контрагента, в сторону платформенных бизнесов. Мы привыкли, что финансовая организация — это большой офис, банк, сейф и так далее. На самом деле технология блокчейн и ЦФАв своей совокупности доказали, что центральные контрагенты не нужны, можно проводить транзакции без посредников», — сказал замминистра.

Поэтому, по его мнению, МСП — это ключевой пользователь для такого продукта, потому что инструменты фондового рынка перестали быть гибкими. «Чтобы выпустить облигации, требуется неделя, чтобы выпустить ЦФА требуется несколько дней <…> Важно рынок ЦФА не перерегулировать раньше времени, а то мы можем его „поджать“ еще до того, как он разовьется», — добавил Чебесков.

По его прогнозу, к концу года рынок ЦФА вполне может достичь и превысить 1 трлн руб., а к 2030-му оборот может составить 10 трлн, «если не будет перерегулирование».