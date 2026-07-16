Федеральная налоговая служба увеличила число обращений в суд с заявлениями о банкротстве компаний. В первом полугодии 2026 года ведомство подало 9,8 тыс. таких заявлений — в 4,5 раза больше, чем годом ранее, когда их было 2,2 тыс. Доля ФНС среди инициаторов дел о банкротстве выросла с 15,1% до 22,7%.

За январь-июнь российские суды признали банкротами 3,55 тыс. юридических лиц и открыли в отношении них конкурсное производство. Это на 10,8% больше, чем за тот же период прошлого года. Одновременно число введенных процедур наблюдения, с которых начинаются дела о несостоятельности компаний, выросло на 20,9% — с 2,45 тыс. до 2,97 тыс.

Рост заметно ускорился во втором квартале. В апреле-июне число признанных банкротами компаний увеличилось на 21%, до 1,9 тыс., а количество введенных процедур наблюдения — почти на четверть, до 1,58 тыс. За все первое полугодие больше всего корпоративных банкротств зарегистрировали в Москве — 859, Московской области — 260 и Санкт-Петербурге — 232.

Кредиторы по-прежнему чаще других инициируют корпоративные банкротства, однако их доля постепенно снижается. Во втором квартале 2026 года они выступили заявителями в 60,4% дел против 68% годом ранее. Доля процедур, начатых самими должниками, почти не изменилась и составила 16,5%.

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Юристы связывают резкий рост активности ФНС с необходимостью быстрее взыскивать долги и стремлением раньше подключаться к проблемным ситуациям, пока у должника еще остается имущество. К апрелю совокупная задолженность граждан и компаний перед бюджетной системой достигла почти 4 трлн руб. Около 1,7 трлн руб. из этой суммы приходилось непосредственно на недоимку по налогам, сборам и страховым взносам, остальное — на пени, штрафы и проценты.

Давление на бизнес усилили и общие экономические условия. В первом квартале 2026 года сальдированный финансовый результат российских организаций снизился на 26,5%, до 5,19 трлн руб., следует из данных Росстата. Опрошенные юристы также называют среди причин дорогие кредиты, рост налоговой нагрузки, зарплат и других расходов. К середине июля ключевая ставка составляла 14,25%, а с начала года стандартная ставка НДС выросла до 22%.

Компании стали чаще сообщать о намерении обратиться в суд с заявлениями о собственном банкротстве. За первое полугодие число таких публикаций в ЕФРСБ выросло на 43% к тому же периоду 2025 года и на 83% к первому полугодию 2024-го. Само сообщение еще не означает, что заявление действительно будет подано, однако юристы видят в этой динамике стремление владельцев вовремя закрыть нежизнеспособный бизнес, ограничить дальнейшие потери и снизить риски субсидиарной ответственности.

Власти рассчитывают дать проблемным компаниям больше шансов избежать ликвидации. Госдума 8 июля приняла в третьем чтении масштабные поправки к закону о банкротстве, предусматривающие досудебную санацию и реструктуризацию долгов. Большинство положений будет вступать в силу поэтапно в 2027−2030 годах, поэтому на статистику банкротств в текущем году реформа уже не повлияет.

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