На 1 апреля 2026 года совокупная задолженность россиян и компаний перед бюджетом по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам достигла 3,927 трлн руб. За год показатель вырос примерно на треть. Эта сумма сопоставима с запланированным на 2026 год дефицитом федерального бюджета в 3,8 трлн руб. и равна почти 10% его ожидаемых доходов.

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Непосредственно на недоимку по налогам, сборам и страховым взносам пришлось 1,647 трлн руб. Остальную сумму составили пени, штрафы и проценты за просрочку платежей. Больше всего долгов накопилось по НДС — 648 млрд руб. Задолженность по налогу на прибыль организаций достигла 294 млрд руб., а по страховым взносам — 292 млрд руб.

По объему задолженности среди регионов с большим отрывом лидировала Москва, где показатель достиг 1,5 трлн руб. В Московской области накопилось 286 млрд руб. долгов, а в Санкт-Петербурге — 205 млрд руб. Далее следовали Краснодарский край с 91 млрд руб. и Самарская область с 80 млрд руб.

Эксперты связывают рост задолженности с ухудшением финансового положения бизнеса. Компании сталкиваются с дорогими кредитами, ростом издержек, сложностями в логистике, колебаниями валютных курсов и нестабильным спросом. В таких условиях они в первую очередь направляют деньги на зарплаты и поддержание текущей деятельности, а налоговые платежи нередко откладывают.

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Среди факторов, повлиявших на динамику в первые месяцы 2026 года, эксперты также называют изменения налоговых правил. Основная ставка НДС выросла с 20 до 22%, а порог дохода, освобождающий компании на УСН от этого налога, снизился с 60 млн до 20 млн руб. Одновременно ФНС стала быстрее выявлять расхождения в отчетности и предъявлять требования об уплате, поэтому часть задолженности могла проявиться в статистике раньше.

В ФНС считают, что ситуацию правильнее оценивать не только по абсолютной сумме долга, но и по его отношению к налоговым поступлениям. На 1 июня 2026 года этот показатель составлял 6% против среднего уровня в 6,2% за предыдущие шесть лет. За три года число должников сократилось вдвое — до 22 млн, а меры взыскания, по данным службы, принесли бюджету 1,7 трлн руб.

Дальнейший рост задолженности может сильнее всего ударить по отраслям, которые уже работают с низкой рентабельностью и высокой долговой нагрузкой. Эксперты относят к зоне риска строительство, торговлю, общественное питание, транспорт и логистику. Представитель «Опоры России» предупредил, что без расширения программ рассрочки и более гибкого подхода к взысканию часть компаний может прекратить работу, а бюджет в итоге недополучит ожидаемые доходы.

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