Правительство России одобрило поправки ко второму чтению бюджетного и налогового пакетов. Кабмин предлагает перераспределить 8,7 трлн руб. на 2027–2029 годы и учесть часть замечаний бизнеса к налоговым изменениям. При этом основные нововведения, включая ограничения по УСН и новые требования к цифровым платформам, сохраняются. Госдума рассмотрит пакет 19 ноября.

Unsplash

Дополнительные средства направят на оборону и безопасность, национальные проекты и развитие технологий. В частности, 26 млрд руб. выделят на льготный лизинг отечественного транспорта, 4,8 млрд руб. — на лизинг в АПК. Деньги также получат МГТУ имени Н. Э. Баумана и Курчатовский институт. Субсидии РЖД пойдут на обновление поездов и поддержку предприятий транспортного машиностроения.

На поддержку регионов предусмотрено 3,4 трлн руб. в 2027 году, 3,3 трлн руб. — в 2028-м и 3,2 трлн руб. — в 2029-м. По оценке эксперта ЦМАКПа Эмиля Аблаева, перераспределение составит около 5,7% расходов бюджета — примерно столько же, сколько в предыдущие годы. После депутатских поправок сумма может вырасти: в прошлом году она увеличилась с 7 трлн до 8 трлн руб.

В налоговый законопроект кабмин внес несколько изменений по просьбе бизнеса. Для добывающих компаний предлагают уточнить расчет налога на сверхдоходы с учетом потерь полезных компонентов при извлечении руды. Также с 2030 года хотят разрешить применять понижающий коэффициент к НДПИ при разработке трудноизвлекаемых запасов газа и газового конденсата.

Читайте также Бизнес предложил пересмотреть новые налоговые требования и ограничить расширение полномочий ФНС

Уточняются и правила налогообложения паевых инвестиционных фондов. Если фонд распределит между пайщиками не менее 90% годового дохода, налог на прибыль с него взиматься не будет. Для остальных закрытых фондов предусмотрена ставка 15% на пассивные доходы.

Кроме того, правительство определило виды деятельности, для которых регионы смогут устанавливать пониженные ставки УСН. Сейчас власти субъектов сами решают, кому предоставлять льготы. Минфин выступал против такой практики из-за случаев, когда предприниматели регистрировали бизнес в регионах с низкими ставками ради экономии на налогах.

Для борьбы с теневой экономикой предлагают создать реестр интернет-магазинов, систематически нарушающих правила применения кассовой техники. Их сайты смогут блокировать. Крупные торговые площадки также обяжут следить за соблюдением этих правил продавцами. Бесплатное питание и средства индивидуальной защиты, предоставляемые работникам, планируют освободить от НДФЛ и страховых взносов.

Читайте также Бизнес указал на противоречия в проекте Минэка о налоговых льготах

При этом у бизнеса остаются претензии к налоговому пакету. Президент «Опоры России» Александр Калинин опасается, что сокращение списка льготных видов деятельности по УСН затронет промышленность, ИТ, фармацевтику, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли. Объединение также не поддерживает передачу цифровым платформам функций налоговых агентов и контроля за уплатой налогов продавцами.

Предприниматели просят сохранить льготный порядок начисления пеней и не повышать административные штрафы. Минфин также не поддержал предложение смягчить условия применения патентной системы: министерство считает, что ее использование нужно ограничить, поскольку налог на этом режиме не зависит от реальных доходов предпринимателя.

Частые изменения налоговых правил мешают компаниям планировать развитие и инвестиции, отметила в свою очередь вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. По ее словам, предпринимателям приходится регулярно пересматривать бизнес-планы, из-за чего они сокращают сроки планирования.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.