В мае 2024 года мощный солнечный шторм сильно повлиял на Землю, и его эффекты ощущались даже на дне океана. После множества солнечных вспышек планета была накрыта потоком солнечных частиц, который нарушил магнитное поле. Это привело к тому, что в небе появились яркие огни, которые стали видны на гораздо более низких широтах, чем обычно.

Ученые отмечают, что последствия шторма оказались гораздо больше, чем ожидалось. В течение нескольких месяцев вокруг Земли образовались два новых временных радиационных пояса с высокоэнергетическими частицами, которые застряли в магнитном поле планеты. Хотя подобные явления уже наблюдали после сильных геомагнитных штормов, солнечный буря в мае 2024 года стал уникальной тем, что впервые удалось зафиксировать присутствие энергетических протонов в одном из новых поясов.

Радиационные пояса — это обычное явление для планет с магнитным полем. Такие звезды как Солнце, постоянно выбрасывают частицы в космос, и когда эти частицы встречают магнитные поля планет, они задерживаются, образуя большие пояса вокруг планеты. У Земли есть два основных радиационных пояса, известных как пояса Ван Аллена. Внутренний пояс расположен ближе к планете, а внешний — чуть дальше. Эти пояса действуют как защитная система, которая защищает нашу планету от солнечных частиц, позволяя жить человечеству в относительной безопасности.

Поскольку эти пояса поддерживаются и пополняются солнечными частицами, увеличение солнечного потока частиц, вызванное вспышками и корональными выбросами массы во время солнечной бури, усиливало уже существующие пояса.

Когда ученые исследовали последствия солнечной бури мая 2024 года, основываясь на данных, собранных Кубическим спутником Colorado Inner Radiation Belt Experiment от NASA, их удивило то, что они обнаружили. Между двумя радиационными поясами Ван Аллена они нашли два новых пояса — один, в основном состоял из электронов, другой, содержал энергетические протоны, что никогда ранее не было зафиксировано.

На самом деле, радиационные пояса оставались стабильными гораздо дольше, чем раньше возникшие временные пояса, которые формировались во время солнечных бурь. Они удерживались в своем состоянии три месяца, в то время как обычно они существуют всего несколько недель. Однако последующие солнечные бури в июне и августе 2024 года вывели большую часть из этих поясов, значительно снизив их плотность. Тем не менее, небольшое количество частиц все еще находится в этих областях и продолжает вращаться вместе с Землей. Кроме того, протонный пояс может оставаться активным более года. Продолжающиеся измерения помогут ученым лучше понять, как долго он будет существовать и с какой скоростью его частицы распадаются.

Ранее стало известно о запуске космического телескопа NASA NEO Surveyor, который планируется на 2027 год. В ходе миссии будет использоваться усовершенствованный инфракрасный телескоп, размещенный в специально разработанном корпусе, для обнаружения и изучения астероидов и комет, которые могут представлять угрозу для Земли.