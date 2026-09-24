Людь всю жизнь находятся в магнитном поле Земли, хотя практически его не замечают. Эксперимент Ноттингемского университета показал, что почти полное ослабление магнитного поля у плодовых мушек изменило работу митохондрий, двигательную активность и продолжительность жизни.

Osarugue Igbinoba, Unsplash

Исследователи проверили, как плодовые мушки реагируют на резкое ослабление магнитного поля. Для этого они создали специальную систему экранирования и снизили его вокруг насекомых почти до нулевого уровня. Полученные результаты затем сравнили с показателями мух, которые находились в обычном магнитном поле Земли.

В эксперименте участвовали две группы мух — здоровые особи и особи с дефектом гена Pink1. Мутации этого гена связаны с наследственными формами болезни Паркинсона с ранним началом, поэтому такую модель используют для изучения клеточных нарушений, характерных для заболевания.

Главным результатом оказалось то, что одинаковое изменение магнитного поля по-разному повлияло на две группы.

У мух с мутацией Pink1 продолжительность жизни увеличилась примерно на 20%. При этом они стали хуже справляться с физической нагрузкой. У здоровых мух эффект оказался противоположным — их двигательная активность выросла, однако продолжительность жизни сократилась.

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Исследователи предполагают, что объяснение этих результатов может быть связано с митохондриями. Эти структуры внутри клеток вырабатывают большую часть необходимой организму энергии. После ослабления магнитного поля у мух изменились показатели энергетического обмена и уровень супероксида, одной из активных форм кислорода, которая образуется в том числе при работе митохондрий.

Чтобы разобраться в этих изменениях, команда использовала несколько методов. Исследователи оценивали митохондриальное дыхание и применяли квантовые датчики, работающие за счет микроскопических дефектов в структуре алмаза. Это позволило подробнее проследить изменения, связанные с энергетическим обменом внутри клеток.

При этом исследователи не считают магнитное поле фактором, который сам по себе продлевает жизнь или ухудшает здоровье. Результаты указывают на более сложную зависимость — реакция организма на изменение магнитной среды может зависеть от состояния митохондрий.

«Мы проживаем всю свою жизнь в магнитном поле Земли», — сказала профессор Ноттингемского университета Лиза Чакрабарти. По ее словам, ученым пока мало известно о том, каким образом эта невидимая сила может взаимодействовать с клеточными процессами.

Авторы работы предполагают, что магнитное поле Земли может быть одним из факторов естественной среды, к которым живые организмы приспосабливались в ходе эволюции. Дальнейшее изучение этой связи может помочь лучше понять процессы старения и заболевания, сопровождающиеся нарушениями работы митохондрий.

Переносить эти результаты на человека пока нельзя. Исследование проводилось на плодовых мушках и лишь указывает на возможную биологическую связь. Оно не доказывает, что изменение магнитного поля аналогичным образом влияет на продолжительность жизни человека.

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