Основательница Wildberries и глава объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) Татьяна Ким в четвертый раз заняла первое место в рейтинге самых богатых женщин России, опубликованном Forbes.

Фото: Wildberries



Издание отмечает, что по итогам прошлого года состояние Татьяны Ким достигло $7,1 млрд.

Вторую строчку рейтинга заняла Татьяна Литвиненко, получившая в мае 2022 года от супруга Владимира Литвиненко 20,6% акций «Фосагро». Ее капитал оценили в $3 млрд.

В тройке лидеров оказалась и президент Inteco Management Елена Батурина, состояние которой оценивается в $1,3 млрд.

На четвертой позиции — Людмила Коган, вдова предпринимателя Александра Когана. Ее состояние Forbes оценил в $1,2 млрд. Замыкает первую пятерку Татьяна Володина, возглавляющая сеть «Л’Этуаль», — она владеет капиталом в размере $1,15 млрд.

В десятку самых богатых женщин страны также вошли Наталья Луценко, Екатерина Федун, Виктория Михельсон, Лидия Сультеева и Евгения Гурьева.

Совокупное богатство участниц топ-10 превысило $19 млрд, что стало рекордом для рейтинга Forbes в 2025 году.