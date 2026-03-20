Количество российских компаний, готовых брать на работу иностранных сотрудников, за последние годы выросло более чем в восемь раз: сейчас мигрантам-курьерам по всей стране предлагают 70−80 тыс. руб. в месяц без учета чаевых, подсчитали для аналитики DBS Group.

Заработная плата курьеров сегодня колеблется в пределах 70−80 тыс. руб. в месяц плюс чаевые. Для сравнения, в строительной отрасли неквалифицированные рабочие зарабатывают около 60 тыс. руб., а квалифицированные специалисты и техники — от 80 тыс. руб.

Авторы исследования отмечают, что доля российских компаний, готовых нанимать иностранных сотрудников, за последние годы выросла с примерно 5% в 2022 году до более 40%. Эксперты связывают этот рост с острым дефицитом квалифицированных кадров на российском рынке.

Особенно заметен рост числа иностранных работников среди курьеров и таксистов, однако процесс их найма пока остается неустойчивым и плохо организованным. Несмотря на то, что эти профессии не считаются высококвалифицированными, спрос на сотрудников в этих сферах продолжает превышать предложение, констатируют аналитики.

При этом отношение россиян к неофициальным схемам трудоустройства в последние годы становится все более строгим. Согласно новому исследованию сервиса SuperJob, 42% опрошенных категорически не согласны работать за «серую» зарплату или без официального оформления.

Напомним, что в России впервые за всю историю статистических наблюдений появились регионы со средней зарплатой выше 200 тыс. руб. По итогам ноября 2025 года этот уровень зафиксирован в Чукотском автономном округе и Магаданской области.

