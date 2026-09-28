Атомная промышленность стала одним из сегментов, где малый и средний бизнес заметно отличается от структуры российского МСП. В отрасли почти нет доминирования микропредприятий: примерно каждое третье предприятие относится к малому или среднему бизнесу. Всего Корпорация МСП насчитала 485 таких компаний, в которых работают около 10 тыс. человек.

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Отраслевой бизнес распределен по 54 регионам, однако значительная его часть сосредоточена в нескольких субъектах. На Москву приходится 101 предприятие, на Санкт-Петербург — 73, на Московскую область — 46. В Свердловской области зарегистрирована 21 компания, в Нижегородской — 18, в Ростовской — 14.

Небольшой размер для этих компаний не означает короткого срока работы. Средний возраст предприятия атомного МСП составляет 15 лет — примерно в два раза больше, чем в секторе в целом. Само количество компаний при этом остается практически неизменным на протяжении нескольких лет.

Отличается и юридический статус бизнеса. 87% предприятий атомного сегмента являются юрлицами. Среди всех субъектов МСП их доля составляет около 30%. Еще одна особенность — существенно меньшая роль микробизнеса: в российском секторе на него приходится 96–97% компаний.

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Финансовую поддержку государства привлекали 58% предприятий атомного МСП. В целом по сектору этот показатель составляет 44%. Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич связывает использование таких инструментов с необходимостью финансировать выпуск сложной специализированной продукции, научно-исследовательские работы и ИТ-разработки.

Поддержка уже используется конкретными производителями. Воронежское НПП «Интерполярис» получило льготное лизинговое финансирование для выпуска теплотехнического оборудования для атомных электростанций. Калужский «Турбокон», занимающийся разработками и системами воздушного охлаждения энергетических установок, привлек оборотное финансирование по программе «Высокотех» с «зонтичным» поручительством Корпорации МСП.

Еще один получатель финансирования — Зеленогорский машиностроительный комплекс из Красноярского края. Предприятие выпускает металлоизделия специального назначения и получило кредит в МСП Банке с использованием «зонтичной» гарантии. Таким образом, инструменты поддержки используются не только для запуска новых проектов, но и для расширения действующих производств.

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