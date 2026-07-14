В российском секторе малого и среднего бизнеса меняется структура занятости. Если еще несколько лет назад главным работодателем оставалась торговля, то теперь новые рабочие места все чаще появляются в производстве, здравоохранении и ИТ. Такие выводы следуют из исследования Корпорации МСП. Подробности — в распоряжении «Инк».

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Самые крупные команды среди МСП сегодня работают в обрабатывающей промышленности и здравоохранении — в среднем по 15 сотрудников на компанию. В число лидеров входит и ИТ-сектор, где средний штат вырос до 11 человек. Для сравнения, в целом на одно предприятие малого и среднего бизнеса приходится восемь работников.

В отраслях, где цифровые технологии позволяют автоматизировать часть операций, идет обратный процесс — средние команды постепенно сокращаются. Меньше всего сотрудников сегодня работает на предприятиях торговли, бытовых услуг и образования. В рознице средняя численность персонала за пять лет снизилась с шести до пяти человек на предприятие.

Всего в малом и среднем бизнесе сегодня заняты почти 18,5 млн человек. Наемных сотрудников имеют более 2,2 млн компаний и индивидуальных предпринимателей — это примерно каждый третий субъект МСП.

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По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, рынок труда меняют два противоположных процесса. Автоматизация, цифровые платформы и новые ИТ-решения снижают потребность в ручном труде, тогда как открытие производственных площадок, напротив, требует дополнительного набора сотрудников. Поэтому создание рабочих мест становится одним из обязательных условий программ поддержки промышленного бизнеса. Такой принцип действует в программах для малых технологических компаний, производителей робототехники и станков, а также предприятий из особых экономических зон и моногородов.

Разница в размере команд заметна и между регионами. Москва остается лидером со средней численностью около десяти работников на предприятие. Следом идут Санкт-Петербург и Калужская область, где на одну компанию приходится в среднем по девять сотрудников. В число регионов с наиболее крупными штатами также вошли Воронежская, Брянская, Псковская, Костромская и Магаданская области, Чувашия и Ханты-Мансийский автономный округ.

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Минимальная численность работников приходится на предприятия Республики Алтай, Ингушетии, Калмыкии, Бурятии, Тывы и Якутии. В этих регионах средняя компания МСП насчитывает лишь пять-шесть сотрудников.

Заметный разрыв сохраняется и между категориями бизнеса. На микропредприятиях работают в среднем пять человек, на малых предприятиях — 32, а на средних — 113 сотрудников. Во всех случаях фактическая численность персонала остается значительно ниже максимально допустимых значений, предусмотренных законодательством для соответствующих категорий МСП.

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