В 2025 году более 970 тыс. россиян перешли из «серой» зоны в легальное трудовое поле — такие данные приводит Роструд. Эта цифра на 20% превысила показатели предыдущего года, когда официальное оформление получили 810 тыс. человек.

Несмотря на прогресс, размеры неформального сектора все еще остаются внушительными. Согласно оценке министра труда Антона Котякова, в теневой экономике могут быть заняты около 5 млн граждан. При этом статистика Росстата, учитывающая самозанятых и незарегистрированных индивидуальных предпринимателей, указывает на цифру порядка 15 млн в 2024 году.

Специалисты расходятся в оценках. Финансовый советник Алексей Родин и HR-эксперт Алексей Чихачев говорят о 8–10 млн граждан, работающих неофициально, в наиболее негативном сценарии. По мнению эксперта по корпоративному управлению Анастасии Горелкиной, полностью «в конверте» зарплату получают около 5,5–6 млн человек. При этом, как уточняет Горелкина, отдельно стоят миллионы тех, кто при официальном трудоустройстве получает часть дохода неофициально.

Активизация работы властей стала одним из ключевых факторов. Во всех регионах теперь действуют межведомственные комиссии, куда входят представители Роструда, Федеральной налоговой службы (ФНС) и Социального фонда России (СФР). Их задача — находить случаи неформального найма и способствовать заключению трудовых договоров.

«У государства стало больше инструментов наведения порядка, формируется институт публичного давления на недобросовестных работодателей», — поясняет Чихачев. Более 650 компаний уже внесены в соответствующий реестр, что влечет повышенный контроль со стороны проверяющих органов.

Свой вклад вносят и рыночные условия: дефицит кадров заставляет работодателей активнее конкурировать за сотрудников, предлагая в том числе официальное оформление как часть пакета гарантий.

Современные технологии также упрощают обнаружение несоответствий. Анализ больших данных — соотношение зарплат, потребительские расходы, движение безналичных средств — делает «серые» схемы более заметными для контролирующих органов.

Культурный сдвиг также играет роль. «Для поколения младше 40 лет наличные перестали быть привычным инструментом, что делает саму логику конвертных выплат архаичной», — отмечает основатель агентства «Секвойя Групп» Максим Гмыря.

Согласие на «серую» зарплату часто продиктовано сиюминутными причинами: более высокой суммой на руки, отсутствием альтернатив или недоверием к институтам. Однако такой выбор лишает работников социальной защиты, права на оплачиваемый отпуск и больничный, осложняет получение кредитов и формирование пенсионных прав.

Для экономики в целом теневая занятость означает значительные потери бюджета — по некоторым оценкам, до 10% ВВП ежегодно, — искажение конкурентной среды и снижение качества рабочих мест.

Эксперты полагают, что дальнейшее сокращение теневого сектора будет зависеть от сочетания мер контроля с созданием экономических условий, которые сделают легальную занятость выгодной для всех сторон — работников, работодателей и государства.

