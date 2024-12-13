Аналитический центр TAdviser подготовил рейтинг ключевых компаний-работодателей по ИИ в России, а также провел исследование подходов к привлечению и найму талантов в сфере ИИ. Подробности — в распоряжении Inc.

Первую строчку рейтинга ключевых российских компаний-работодателей в сфере искусственного интеллекта по итогам 2024 года стал «Яндекс Поиск». В топ-5 также вошли SBER AI, MTS AI, «T-Банк» и «Лаборатория Касперского».

В исследовании приняли участие 45 компаний, представляющих крупный и средний бизнес. Они оценивались по пяти категориям:

Карьерное развитие по специальностям ML/ИИ;

Развитие hard skills по ML/ИИ;

Разработка продуктов на базе ML/ИИ;

Участие в развитии сообщества/рынка ML/ИИ;

Удовлетворенность сотрудников.

По данным TAdviser за этот год, 90% из топ-100 крупнейших российских компаний из различных отраслей экономики применяют технологии машинного обучения (ML) и искусственного интеллекта для решения внутренних задач и разработки коммерческих продуктов.

Согласно исследованию, для ИИ-проектов и развития продуктовой разработки по ИИ, в первую очередь, востребованы дата-сайентисты (Data Scientists, DS), ML-инженеры, MLOps и DevOps инженеры.

Спрос на кадры в области ИИ растет на фоне сохраняющегося на российском рынке дефицита квалифицированных IT-специалистов. По данным Superjob, за последний год количество вакансий для специалистов с опытом работы с нейросетями и навыками машинного обучения, выросло в три раза.

Как показало исследование TAdviser, более активно такие кадры, в первую очередь, набирают банки, ритейл, e-com, а также IT-разработчики.

В среднем, команды специалистов по ИИ в компаниях среднего бизнеса, либо выделенных структурах внутри крупных корпораций, насчитывают около 50-100 человек. Тогда как в крупном высокотехнологичном бизнесе ( финтех, e-com или digital) в них входит 500-1000 сотрудников.

Сегодня соискатели обращают внимание не только на уровень заработной платы, но и на силу бренда, профессиональную среду в команде, технологический стек и культуру разработки, а также наличие возможностей для саморазвития.

Закрывая кадровый дефицит, компании начинают играть в долгую – выращивая сотрудников, начиная со стажерских позиций и сотрудничая с вузами. Компании, опрошенные TAdviser, открывают кафедры по направлению ML или ИИ в МФТИ, ИТМО, НИУ ВШЭ.

Стоит отметить, что в 2024 году темпы роста отечественной IT-индустрии замедлились. В 2022 году ее объем оценивался в $19,1 млрд, а в 2023 году — уже в $36,1 млрд, продемонстрировав рост на почти 90%. В этом году рост составил 44% ($52 млрд).

Ранее стало известно, что в России на 40% увеличился спрос на платформы с готовыми инструментами для создания IT-проектов, где не требуется самостоятельная работа с кодом. Растет и рынок ИИ для разработки софта. Так, около 20% IT-компаний в России используют искусственный интеллект при разработке ПО.