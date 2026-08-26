Число вакансий в России к концу августа сократилось на 18% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Работодатели стали реже искать сотрудников практически во всех отраслях, хотя глубина снижения заметно различалась, следует из данных SuperJob.

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Наиболее заметно число вакансий уменьшилось в строительстве, проектировании и недвижимости — на 18%. В промышленности и производстве предложений стало меньше на 17%, в туризме, гостиничном бизнесе и общепите — на 15%. В рознице работодатели разместили на 14% меньше вакансий, а в транспорте, логистике, складском хозяйстве и ВЭД — на 10%.

Несмотря на 14-процентное снижение, больше всего сотрудников по-прежнему ищет розничная торговля. По оценке SuperJob, розница остается крупнейшим источником вакансий на российском рынке труда уже около 30 лет. Второе место занимает промышленность, где работодателям особенно нужны квалифицированные специалисты.

В пресс-службе SuperJob пояснили, что говорить о переходе к «рынку работодателя» пока рано. У компаний стало больше кандидатов для выбора, а соискатели стали гибче в зарплатных переговорах, однако рост предложения рабочей силы не устранил структурный дисбаланс.

«Компаниям по-прежнему сложно находить высококвалифицированных и опытных специалистов, которые сохраняют сильные переговорные позиции», — подчеркнули в SuperJob. По оценке сервиса, рынок труда постепенно движется к большему балансу, однако дефицит квалифицированных кадров сохраняется.

Отдельно SuperJob составил августовскую подборку наиболее привлекательных по уровню зарплаты вакансий в российских регионах. Она не описывает рынок в целом, но показывает, кто сейчас попадает в региональные зарплатные топы. В подборке представлены врачи, инженеры, квалифицированные рабочие, а также специалисты по продажам, ИТ и логистике.

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Врачи вошли в число наиболее привлекательных предложений во Владимире, Калининграде, Калуге, Курске, Мурманске и Нижневартовске. В Мурманске и Нижневартовске в региональные топы также попали вакансии для среднего медицинского персонала.

Инженерно-технические специальности также широко представлены в августовской подборке. Такие вакансии вошли в региональные зарплатные топы Белгорода, Благовещенска, Великого Новгорода, Брянска, Владимира и Калининграда.

Квалифицированным рабочим в ряде регионов предлагают от 100 тыс. руб. в месяц. Такие позиции вошли в число наиболее привлекательных вакансий Белгорода, Братска, Великого Новгорода, Калуги, Курска и Мурманска.

В итоге рынок вакансий стал заметно уже, но высокооплачиваемые предложения не исчезли: в региональных топах по-прежнему заметны врачи, инженеры и квалифицированные рабочие. Такая картина говорит скорее о точечном спросе на квалифицированные кадры, чем о равномерной потребности в персонале по всей экономике.

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