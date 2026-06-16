Дефицит персонала заставляет работодателей активнее рассматривать кандидатов старшего возраста. По данным SuperJob, почти три четверти компаний готовы учитывать пенсионеров при подборе персонала. 37% не выделяют их в отдельную категорию и оценивают на общих основаниях, еще 36% предлагают таким соискателям ограниченный перечень вакансий.

Полностью не рассматривают кандидатов пенсионного возраста 27% организаций. При этом год назад доля компаний, готовых принимать их без ограничений, была заметно выше — 49%. Одновременно выросло число работодателей, которые готовы приглашать пенсионеров только на отдельные позиции.

Возраст перестает быть решающим фактором там, где особенно остро не хватает специалистов. В 14% компаний сообщили, что готовы доверить опытному кандидату пенсионного возраста любую работу, если его квалификация соответствует требованиям. Еще 11% работодателей заявили, что при распределении вакансий не вводят возрастных ограничений.

Чаще всего кандидатов пенсионного возраста рассматривают в производственном секторе и технических службах. Квалифицированные рабочие профессии упоминали 11% работодателей, инженерные специальности — 10%. Далее идут продажи и перевозки, где показатель составил по 9%.

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Спрос сохраняется и в социальной сфере. Медиков пенсионного возраста готовы нанимать 8% компаний. Вакансии охранников, сторожей, дворников и уборщиков упомянули по 7% участников исследования. Кроме того, работодатели рассматривают соискателей старшего возраста на должности преподавателей, бухгалтеров, кладовщиков, медицинских работников среднего звена и специалистов общественного питания.

Компании стараются удерживать не только новых сотрудников старшего возраста, но и тех, кто уже работает в штате. О программах удержания пенсионеров сообщили 24% респондентов. Почти половина работодателей — 43% — признала, что не использует такие инструменты.

Дополнительные гарантии для работников после завершения карьеры действуют в каждой пятой организации. Чаще всего речь идет о праздничных выплатах и подарках — такой вариант используют 11% компаний. Материальную поддержку и единовременные выплаты при выходе на пенсию предоставляют по 10% работодателей.

Среди распространенных льгот также оказались компенсация отдыха и санаторного лечения — 8%, а также участие в корпоративных мероприятиях — 5%. Реже компании предлагают ежемесячные выплаты, добровольное медицинское страхование и корпоративные пенсионные программы. Исследование охватило 1000 представителей кадровых служб из 184 населенных пунктов России и проводилось с 4 мая по 5 июня 2026 года.

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