В 2026 году власти рассчитывают вывести из теневой занятости 1,3 млн работников. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков. Годом ранее межведомственные комиссии в регионах легализовали около 1 млн человек при плане 775 тыс., превысив целевой показатель почти на треть.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Резерв для дальнейшей легализации остается большим. По оценке Минтруда, вне официального рынка труда находятся около 5,3 млн человек. При этом 42% граждан, получающих серый доход, заявляют о готовности полностью или частично вывести его из тени в течение ближайшего года, а 30% рассматривают переход на официальную занятость.

Эксперты считают план по легализации 1,3 млн человек достижимым. Одним из главных направлений станет выявление работодателей, которые оформляют сотрудников как самозанятых вместо трудовых договоров. По оценкам специалистов, среди части работников из теневого сектора постепенно растет интерес к официальному трудоустройству.

Самый высокий уровень неформальной занятости сохраняется в строительстве, ремонте, торговле, логистике и грузоперевозках. Много серых схем также фиксируется в сфере услуг, гостиничном бизнесе и общественном питании.

В Минтруде отмечают, что легализация чаще всего проходит через регистрацию самозанятости. Сейчас этот статус имеют около 14 млн человек. Однако Котяков обратил внимание, что более 3 млн зарегистрированных самозанятых фактически не ведут деятельность, а в ряде случаев этот режим используют для подмены трудовых отношений.

С начала года контроль за такими схемами усилился. Основанием для проверки могут стать компании, которые одновременно работают более чем с 35 самозанятыми. Риск повышается, если каждый из них получает от одного заказчика больше 35 тыс. руб. в месяц, сотрудничество длится более трех месяцев, а основная часть заработка приходится на эту компанию. Под внимание также попадают организации с большим числом сотрудников на зарплате ниже МРОТ и работодатели, которые переводят бывших штатных работников в статус самозанятых.

По итогам первого квартала 2026 года власти уже легализовали 219 тыс. работников против 180,5 тыс. годом ранее. Эксперты отмечают, что вывод занятости из тени увеличивает налоговые поступления, укрепляет региональные бюджеты и расширяет социальную защиту граждан. Но дальнейший результат будет зависеть от того, насколько эффективно власти смогут бороться с серыми схемами оформления персонала и при этом не создавать лишнего давления на добросовестный бизнес.

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