В России бизнес все чаще возвращается к наличным расчетам, и вместе с этим растет доля неофициальных выплат сотрудникам. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал заместитель председателя правления и финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

По оценкам банка, в малом бизнесе доля зарплат «в конвертах» выросла до 20−25% против прежних 10−15%. Еще заметнее эта тенденция у индивидуальных предпринимателей, где доля неформальных выплат, по данным Сбербанка, достигла примерно 40%, хотя раньше также находилась в диапазоне 10−15%.

Скворцов отметил, что раньше значительная часть таких расчетов проходила через переводы между физическими лицами, а теперь бизнес все чаще использует наличные. Одновременно Сбербанк фиксирует рост наличного денежного обращения и снижение доли безналичных платежей в потребительских расходах.

По данным Сбербанка, в первом квартале 2026 года доля безналичной оплаты товаров и услуг составила 75,9% и снизилась на 3,1 п. п. по сравнению с концом прошлого года. Расхождение с официальной статистикой ЦБ в банке объясняют разной методикой подсчета. Регулятор учитывает операции, которые Сбербанк не относит к потребительским платежам, включая погашение кредитов, расчеты с брокерами и сделки с недвижимостью.

Данные Банка России также показывают рост спроса на наличные. Только за март и апрель в обращение поступило более 900 млрд руб., а вместе с февралем объем превысил 1,1 трлн руб. Это больше, чем за весь 2025 год. Общий объем наличных средств в экономике приблизился к 19,8 трлн руб., а по прогнозу Сбербанка к концу года может превысить 20,6 трлн руб.

В Сбербанке также обращают внимание, что деньги все реже возвращаются в финансовую систему через инкассацию и пополнение счетов. По словам Скворцова, значительная часть средств остается вне банковского оборота.

Еще один тревожный сигнал для Сбербанка — резкий рост числа новых компаний с небольшими оборотами. Если раньше ежемесячно регистрировалось 10−20 тыс. таких предприятий, то сейчас показатель достиг 60−70 тыс. При этом количество новых компаний с оборотом от 1 до 5 млн руб. сокращается. В банке связывают это с активизацией дробления бизнеса, когда предприниматели разделяют деятельность между несколькими структурами, чтобы сохранить право на льготные налоговые режимы.

С начала 2026 года предприниматели на упрощенной системе налогообложения с годовой выручкой выше 20 млн руб. обязаны платить НДС. По мнению Скворцова, ужесточение налоговых условий стало одним из факторов, из-за которых часть бизнеса уходит в наличные расчеты и серую зону.

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Еще одним признаком этой тенденции Скворцов назвал крупные скидки при оплате наличными. Такие дисконты часто достигают 5−15%, что заметно выше расходов бизнеса на эквайринг. По его словам, в таких случаях речь чаще идет не об экономии на банковских комиссиях, а о желании снизить налоговую нагрузку.

В Сбербанке считают, что чрезмерное давление на бизнес может только усилить уход части экономики в тень. Скворцов подчеркнул, что вместо новых ограничений и дополнительного контроля нужны меры, которые будут стимулировать предпринимателей и граждан работать легально.

На Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин предложил сохранить действующий порог выручки в 20 млн руб. для обязательной уплаты НДС по УСН и не снижать его дальше. Позднее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что этот лимит планируют сохранить как минимум на ближайшие три года.

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