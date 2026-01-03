Банки стали массово блокировать операции при попытке клиентов совершить дорогостоящие покупки на маркетплейсах. Как сообщает РИА Новости, кредитные организации могут автоматически отклонять платежи за крупные заказы при подозрении на мошеннические действия. В таких случаях покупатель получает уведомление об отказе в проведении транзакции.

Freepik

Для разблокировки операции клиенту необходимо связаться с банком по телефону или дождаться обратного звонка от финансовой организации. В ходе разговора голосовой помощник или оператор задает вопрос о легитимности транзакции.

После подтверждения клиентом того, что операция не является мошеннической, блокировка снимается. Банки также предлагают клиентам ознакомиться с информацией о способах защиты от финансового мошенничества.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ заявили об отсутствии блокировок со стороны маркетплейсов. «Мы не подтверждаем информацию о блокировках оплаты со стороны банков. Все операции проходят в штатном режиме», — отметили в компании.

Ситуация развивается на фоне общего ужесточения банковского контроля. В конце декабря СМИ сообщали о массовых блокировках операций и банковских карт при переводах между собственными счетами клиентов, включая операции через Систему быстрых платежей (СБП).

По данным СМИ, под ограничения попадают как значительные суммы (зарплатные переводы, средства со вкладов), так и незначительные транзакции. В некоторых случаях банки ограничивают доступ к картам или онлайн-банкингу полностью.

Параллельно появлялась информация о блокировках снятия крупных сумм наличных в банкоматах с требованием дополнительного подтверждения по телефону.

Центральный банк России уточнял, что кредитные организации обязаны проверять операции на признаки мошенничества и могут приостанавливать подозрительные переводы, но не должны полностью блокировать счета.

Регулятор подчеркивает, что при подтверждении клиентом операции банк обязан незамедлительно исполнить платежное поручение, за исключением случаев, когда получатель средств находится в специальной базе данных ЦБ о мошеннических операциях.