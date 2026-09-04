Калмыкия возглавила рейтинг российских регионов по числу малых и средних компаний, работающих с маркируемыми товарами, в пересчете на население. В первом полугодии 2026 года на 1 тыс. жителей республики приходилось 11,8 предприятия — почти вдвое больше, чем у ближайших участников списка. В Ивановской области показатель составил 6,3, в Сахалинской — 6,2. Следом расположились Крым и Камчатский край — по шесть компаний на 1 тыс. жителей.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Рейтинг составил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператор системы «Честный знак». При расчете учитывались действующие производители, импортеры и розничные продавцы, которые в январе—июне 2026 года передавали в систему сведения о маркируемой продукции. В перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, входят, в частности, одежда и обувь, парфюмерия и косметика, лекарства и БАДы, слабоалкогольные и безалкогольные напитки, молочная продукция, детские игрушки и табачные изделия.

Высокие позиции Ивановской и Сахалинской областей эксперты объясняют отраслевой специализацией. В обоих регионах широко представлены отрасли, продукция которых подлежит маркировке. В Ивановской области ключевую роль играет легкая промышленность — на нее приходится 93,5% местных МСП, учтенных в рейтинге. Сахалинская область, в свою очередь, сильна в добыче морепродуктов.

Лидерство Калмыкии эксперты связывают прежде всего с налоговыми условиями. Заместитель исполнительного директора «Опоры России» Иван Ефременков отметил, что общая плотность МСП в республике также выше, чем в других регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. Гендиректор корпорации МСП Александр Исаевич назвал условия применения УСН в Калмыкии самыми выгодными в стране: ставка составляет 1% при объекте «доходы» и 5% при объекте «доходы минус расходы».

Следом за первой тройкой в рейтинге расположились Крым и Камчатский край: в обоих регионах показатель составил шесть компаний из маркируемых отраслей на 1 тыс. жителей. Присутствие в пятерке сразу двух дальневосточных регионов — Сахалинской области и Камчатского края — эксперты также связывают с действующими на Дальнем Востоке преференциальными режимами и налоговыми льготами для бизнеса.

Самым распространенным направлением среди МСП, работающих с маркируемыми товарами, оказалась легкая промышленность. По числу компаний она лидирует в 19 из 20 регионов, вошедших в рейтинг. В ЦРПТ объясняют это ростом российского производства одежды, текстиля и аксессуаров после ухода зарубежных брендов. Малый бизнес также активно представлен в производстве косметики и бытовой химии, молочной продукции, кондитерских изделий и консервов.

Число малых и средних компаний в маркируемых отраслях в целом продолжает расти. Заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов объясняет динамику совокупным эффектом от внедрения маркировки, сокращения нелегального оборота, региональных программ развития и мер поддержки бизнеса. Доля МСП в производственной сфере выросла с 24% в 2023 году до 28% по итогам 2025-го. По оценке Юсупова, эти изменения позволяют легальным компаниям масштабировать бизнес, развивать собственные производства и выводить на рынок новые линейки товаров.

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