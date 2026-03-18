В России индивидуальных предпринимателей с именами Александр и Елена больше всего в абсолютных цифрах. Таковы результаты исследования Точка Банка, основанного на данных ЕГРИП по Москве и области. Однако если учитывать распространенность имен среди населения, картина получается иной. Подробности — в распоряжении «Инка».

Hunters Race, Unsplash

Среди мужчин безусловные лидеры по числу регистраций — Александры (8,1% от всех ИП). Следом идут Сергеи (6,5%) и Дмитрии (5,8%). У женщин первые строчки занимают Елены (6,7%), Ольги (5,6%) и Екатерины (5,2%). Большинство из них родились в 1980-е, поэтому их имена отражают моду того времени.

Но с поправкой на частотность имени в популяции в топ выходят Артуры, Эдуарды и Тимуры, а также Арманы, Ашоты и Армены. Среди женщин наиболее высокая предпринимательская активность оказалась у Карин, Алин и Диан.

Реже всего собственный бизнес регистрируют Николаи, Геннадии и Викторы. Если же Владимиры, Николаи и Викторы все-таки открывают ИП, то чаще выбирают выращивание однолетних растений.



Исследование выявило и неожиданные связи между именами и сферами деятельности. Артуры, к примеру, тяготеют к строительству дорог, а Карины — к фотографии. Кириллы чаще других представлены в рекламе.

Никиты, Артемы, Даниилы и Егоры нередко открывают студии звукозаписи. Денисы и Романы выбирают изделия из кожи и меха, Олеги и Андреи — бухгалтерские услуги. Иваны чаще работают в образовании, а Сергеи — в рыболовстве.

Арманы заметно выделяются в ресторанном бизнесе. Марии, Дарьи и Елизаветы тяготеют к кино и телевидению. Елены часто занимаются бухгалтерией, Натальи — рыболовством, Татьяны — производством резиновых изделий, а Анны — выпуском игрушек.

В целом мужчины чаще регистрируют ИП в сфере грузоперевозок и онлайн-торговли, женщины — в розничной и интернет-коммерции.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.