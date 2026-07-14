Онлайн-торговля в первом полугодии 2026 года вновь стала самым популярным направлением для запуска бизнеса в России, хотя число новых регистраций в сегменте сократилось. Среди других лидеров оказались грузоперевозки, ИТ и строительство, следует из исследования сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

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За январь-июнь в России зарегистрировали 615 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. К моменту проведения исследования продолжали работать 577,9 тыс. из них. За аналогичный период прошлого года было создано 594,2 тыс. субъектов бизнеса, из которых действующими оставались 446,2 тыс.

Больше всего новых компаний появилось в розничной и онлайн-торговле, грузоперевозках, ИТ, строительстве, рекламе, обслуживании зданий, отделочных работах, услугах для бизнеса и общественном питании. В число наиболее популярных направлений также вошли аренда недвижимости и управление ею.

Хотя число регистраций в онлайн-торговле за год сократилось на 23%, сегмент второй год подряд остается лидером по количеству новых бизнесов. В традиционной рознице число регистраций за тот же период почти не изменилось.

По словам директора стратегического консалтинга «АРБ Про» Романа Копосова, предприниматели все чаще выбирают направления, где можно быстро начать работу без крупных первоначальных вложений. Запуск бизнеса в онлайн-торговле упрощают маркетплейсы, которые предоставляют продавцам готовую логистику, платежные сервисы, рекламные инструменты и доступ к широкой аудитории.

Интерес к запуску бизнеса в грузоперевозках поддерживают городская доставка, услуги «последней мили» и обслуживание маркетплейсов. При этом дорожающее топливо, высокая стоимость кредитов и общий рост расходов продолжают давить на рентабельность перевозчиков.

Интерес к запуску ИТ-компаний сохраняется благодаря продолжающейся цифровизации бизнеса. Строительные, ремонтные и сервисные компании также остаются востребованными, поскольку недвижимость требует постоянного обслуживания и модернизации.

По оценке экспертов, во втором полугодии 2026 года и в 2027-м предприниматели продолжат открывать бизнесы в онлайн-торговле, сервисах для маркетплейсов, прикладных ИТ-решениях, маркетинге, логистике, ремонте и доступном общественном питании. Наиболее привлекательными останутся проекты, которые можно запустить небольшой командой, быстро проверить на них спрос и затем развивать без крупных первоначальных вложений.

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