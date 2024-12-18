Эксперты «Авито Работы» рассказали Inc. о необычных сезонных вакансиях по всей России, размещенных на платформе. Среди зимних предложений встретились упаковщик шоколадных изделий, аниматор на новогодние праздники и специалист по заточке коньков.
Упаковщик в шоколадную мастерскую
Такая вакансия открыта в Белгороде. Сотруднику готовы готовы предложить зарплату до 50 тыс. руб. в месяц при полной занятости. В мастерской специалисту предстоит раскладывать по коробкам готовые шоколадные конфеты.
Дед Мороз или Снегурочка
В Уфе аниматорам в образах Деда Мороза или Снегурочки готовы платить до 125 тыс. руб. в месяц с возможностью работы в формате частичной занятости. Сотрудникам нужно будет проводить новогодние мероприятия для детей.
От кандидатов требуется умение общаться с малышами, а также энергичность и способность создавать праздничную атмосферу для гостей. Работодатель готов обучить всем необходимым навыкам и обеспечить профессиональное развитие.
Продавец живых елок
Временный сотрудник для продажи живых елок требуется в Москве перед Новым годом. Работнику обещают заработную плату от 80 тыс. руб. в месяц, включая проценты от продаж.
Преимуществом соискателя станет хорошая физическая подготовка и опыт работы в продажах. Компания обучит специалиста недостающим навыкам и предоставит теплую рабочую униформу.
Инструктор ледового катка
Инструктор ледового катка в Новороссийске может рассчитывать на зарплату от 60 тыс. руб. в месяц при сменном графике. Главным условием для трудоустройства является умение кататься на коньках.
В обязанности работника будет входить инструктаж посетителей по технике бeзoпacнocти и пpaвилaм пoвeдeния на льду, информирование гостей об услугах катка, а также проведение индивидуальных занятий.
Мастер по заточке коньков
Мастеру по заточке коньков в Екатеринбурге готовы платить до 65 тыс. руб. в месяц. Компания ищет ответственного и аккуратного кандидата, который умеет обращаться с ручным, электро- и бензoинcтрумeнтом.
Механик канатной дороги
В горнолыжный комплекс требуется механик канатной дороги с заработной платой от 35 тыс. руб. в месяц при сменном графике. В задачи сотрудника будет входить ремонт и обслуживание канатных дорог, оборудования, техники.
Как сообщалось ранее, в преддверии Нового года во многих сферах наблюдается значительный рост спроса, и, как следствие, нагрузки. Это побуждает бизнес активно нанимать дополнительный персонал. Аналитики выяснили, что 26% россиян будут подрабатывать в новогодние праздники.