Эксперты «Авито Работы» рассказали Inc. о необычных сезонных вакансиях по всей России, размещенных на платформе. Среди зимних предложений встретились упаковщик шоколадных изделий, аниматор на новогодние праздники и специалист по заточке коньков.

Упаковщик в шоколадную мастерскую

Такая вакансия открыта в Белгороде. Сотруднику готовы готовы предложить зарплату до 50 тыс. руб. в месяц при полной занятости. В мастерской специалисту предстоит раскладывать по коробкам готовые шоколадные конфеты.

Дед Мороз или Снегурочка

В Уфе аниматорам в образах Деда Мороза или Снегурочки готовы платить до 125 тыс. руб. в месяц с возможностью работы в формате частичной занятости. Сотрудникам нужно будет проводить новогодние мероприятия для детей.

От кандидатов требуется умение общаться с малышами, а также энергичность и способность создавать праздничную атмосферу для гостей. Работодатель готов обучить всем необходимым навыкам и обеспечить профессиональное развитие.

Продавец живых елок

Временный сотрудник для продажи живых елок требуется в Москве перед Новым годом. Работнику обещают заработную плату от 80 тыс. руб. в месяц, включая проценты от продаж.

Преимуществом соискателя станет хорошая физическая подготовка и опыт работы в продажах. Компания обучит специалиста недостающим навыкам и предоставит теплую рабочую униформу.

Инструктор ледового катка

Инструктор ледового катка в Новороссийске может рассчитывать на зарплату от 60 тыс. руб. в месяц при сменном графике. Главным условием для трудоустройства является умение кататься на коньках.

В обязанности работника будет входить инструктаж посетителей по технике бeзoпacнocти и пpaвилaм пoвeдeния на льду, информирование гостей об услугах катка, а также проведение индивидуальных занятий.

Мастер по заточке коньков

Мастеру по заточке коньков в Екатеринбурге готовы платить до 65 тыс. руб. в месяц. Компания ищет ответственного и аккуратного кандидата, который умеет обращаться с ручным, электро- и бензoинcтрумeнтом.

Механик канатной дороги

В горнолыжный комплекс требуется механик канатной дороги с заработной платой от 35 тыс. руб. в месяц при сменном графике. В задачи сотрудника будет входить ремонт и обслуживание канатных дорог, оборудования, техники.

Как сообщалось ранее, в преддверии Нового года во многих сферах наблюдается значительный рост спроса, и, как следствие, нагрузки. Это побуждает бизнес активно нанимать дополнительный персонал. Аналитики выяснили, что 26% россиян будут подрабатывать в новогодние праздники.