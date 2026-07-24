Калининград возглавил список самых востребованных российских авианаправлений на август 2026 года, а среди зарубежных городов первое место занял Стамбул. Рейтинг составили аналитики сервиса «Купибилет», изучившие спрос на билеты в последний месяц лета.

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Калининград почти на 23% опередил Санкт-Петербург, который занял второе место среди внутренних направлений. Билет в одну сторону до Калининграда в среднем стоил 12,5 тыс. руб.

Третье место среди российских направлений заняла Махачкала, билет до которой в среднем стоил 16,7 тыс. руб. В первую пятерку также вошли Сочи и Минеральные Воды. Самым дорогим вариантом в рейтинге оказался Сочи со средней стоимостью перелета 20,24 тыс. руб. Билет до Минеральных Вод обходился примерно в 15,9 тыс. руб.

Среди зарубежных городов самым востребованным остался Стамбул. Он сохранил лидерство в рейтинге летних направлений и почти на 40% опередил Ереван, занявший второе место.

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Билет до Стамбула в среднем стоил 20,7 тыс. руб., до Еревана — 22,47 тыс. руб. Третье место заняла Анталья, куда можно было улететь в среднем за 25,8 тыс. руб. В первую пятерку также попали Ташкент и Баку. Ташкент оказался самым доступным зарубежным направлением со средней ценой билета около 19,2 тыс. руб., а Баку — самым дорогим с показателем 29,35 тыс. руб.

В «Купибилете» связали высокий спрос с тем, что август станет последним полноценным месяцем летних отпусков. Одновременно путешественники все чаще выбирали страны ближнего зарубежья, которые привлекали удобной логистикой и более предсказуемыми расходами.

Интерес к коротким путешествиям был заметен и внутри страны. По данным сервиса «Островок», около 20% бронирований по России на июль и август пришлось на поездки выходного дня.

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