Минэкономразвития предложило создать единую государственную цифровую платформу для туристической отрасли. Соответствующие поправки планируется внести в закон «Об основах туристской деятельности в РФ». Платформа должна объединить государственные реестры и сервисы, которыми пользуются туристы, бизнес и органы власти. Законопроект уже направили на рассмотрение правительства.

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Если законопроект примут, основные изменения начнут действовать 1 марта 2027 года. Положения о государственных реестрах экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников предлагается запустить раньше — с 1 января того же года.

Платформу планируется создать на базе ГИС «Электронная путевка» и связать с действующими государственными реестрами туристической отрасли. В одном цифровом контуре соберут сведения о гостиницах и других средствах размещения, туроператорах, турагентах, экскурсоводах, гидах-переводчиках и инструкторах-проводниках. Система также получит данные о классифицированных пляжах, туристических маршрутах и других объектах отрасли.

Для бизнеса платформа должна заработать по принципу единого цифрового окна. Компании смогут через один сервис передавать обязательные сведения, обращаться за государственными услугами и получать данные из отраслевых реестров. Авторы проекта рассчитывают, что это снизит административную нагрузку и сделает рынок прозрачнее.

Законопроект также предусматривает идентификацию компаний и специалистов, работающих через платформу. Система сможет получать обезличенные персональные данные и сведения Национальной системы платежных карт и банков о безналичных расходах граждан на туристические услуги. В дальнейшем к платформе планируют добавить заключение электронных договоров и интеграцию с миграционными сервисами.

Данные платформы смогут использовать и разработчики туристических сервисов. Законопроект предполагает предоставить им доступ к сведениям, на основе которых можно будет создавать программы для подбора путешествий по запросам пользователей, в том числе с применением искусственного интеллекта.

Наполнять платформу будут в том числе региональные власти. Они должны будут публиковать и обновлять сведения о туристических ресурсах, маршрутах, достопримечательностях, объектах инфраструктуры, праздниках и других событиях. Благодаря этому туристы смогут получать информацию о поездках из официальных источников.

Разработчики рассчитывают, что туристы получат проверенные данные для планирования поездок, а бизнес сможет передавать информацию государству через один сервис. Власти, в свою очередь, намерены использовать собранную статистику для анализа туристических потоков и планирования развития территорий.

Участники рынка при этом обсуждают, где должны проходить границы функционала платформы. Вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов считает, что информационный ресурс не окажет существенного влияния на конкуренцию. Однако появление на нем возможности напрямую покупать туристические услуги, по его мнению, может дать государственной площадке преимущество перед коммерческими сервисами.

Минэкономразвития заявляло, что не планирует превращать платформу в государственную систему онлайн-бронирования. Ведомство рассматривает ее прежде всего как источник проверенных данных и отраслевой аналитики. Бизнес сможет использовать открытые сведения для развития собственных сервисов, а власти — для оценки состояния рынка и планирования туристической инфраструктуры.

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