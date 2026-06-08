Работающие россияне стали чаще видеть риски в профессиональной сфере. По данным опроса SuperJob, доля тех, кто не ждет для себя никаких карьерных проблем, за год снизилась с 66% до 59%. Несмотря на это, такие сотрудники по-прежнему остаются самой многочисленной группой среди участников исследования.

Главным поводом для беспокойства остается риск потерять работу. Его назвали 8% респондентов. Однако по сравнению с 2022 годом, когда этот показатель достигал 13%, такая тревога заметно снизилась.

При этом сильнее становятся тревоги, связанные не с потерей текущей работы, а с будущими карьерными перспективами. О страхе получать слишком низкую зарплату или сталкиваться с недооценкой сообщили 6% опрошенных. Еще 4% опасаются потерять конкурентоспособность на рынке труда. За год доля таких ответов выросла в четыре раза — с 1% до 4%.

Еще по 3% участников исследования связывают свои переживания с отношениями с руководством, общей экономической неопределенностью или риском не справиться с рабочими задачами. По 2% назвали среди проблем отсутствие карьерного роста, задержки выплат со стороны работодателя и вероятность закрытия компании.

Заметны и различия между ответами мужчин и женщин. Женщины чаще говорили о низкой оплате труда и страхе не оправдать ожиданий работодателя. Мужчины чаще упоминали увольнение, нестабильность и риск столкнуться с недобросовестными действиями компании.

За последние годы структура трудовых страхов заметно изменилась. Осенью 2024 года, в период острого кадрового дефицита, отсутствие опасений отмечали 69% работников. Сейчас этот показатель ниже на десять процентных пунктов. При этом тревога из-за зарплат достигла максимума за весь период наблюдений, а страх оказаться невостребованным специалистом стал встречаться значительно чаще.

Опрос проводился в мае 2026 года среди 1600 сотрудников старше 18 лет из 375 населенных пунктов России. В исследовании участвовали экономически активные граждане с постоянным местом работы.

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