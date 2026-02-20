Профессия плиточника возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых позиций на частичной занятости в начале 2026 года. Специалисты в этой области могли рассчитывать на средний доход в 103 929 руб. в месяц, подсчитали аналитики сервиса «Авито Подработка» по итогам января и первой половины февраля. Подробности — в распоряжении «Инка».

Milivoj Kuhar/Unsplash

На втором месте рейтинга расположились отделочники. Им предлагали в среднем 95 369 руб. в месяц. Такие специалисты востребованы практически на всех этапах ремонта — от выравнивания стен штукатуркой до финишной отделки потолков, что обеспечивает стабильный поток заказов.

Третью строчку заняли монтажники со средним предлагаемым вознаграждением 91 354 руб. в месяц. В первую пятерку также вошли автослесари (86 233 руб.) и строители широкого профиля (79 261 руб.).

Прочитайте также Две трети россиян не рассказывают начальству о подработках

Аналитики сервиса обращают внимание, что указанные цифры отражают средние предлагаемые зарплаты. Фактический доход конкретного исполнителя может отличаться в зависимости от количества отработанных смен, региона, сложности выполняемых задач и опыта специалиста. Работодатели также нередко указывают в вакансиях верхнюю границу возможного заработка.

Помимо доходов, эксперты изучили структуру рынка частичной занятости. Больше всего предложений о подработке в январе-феврале было сосредоточено в сфере доставки, грузоперевозок и логистики. На втором месте по количеству вакансий оказалась сфера такси и пассажирских перевозок. Третьим по объему предложений стал сектор розничной и оптовой торговли.

Прочитайте также Аналитики выяснили, как изменилось отношение работодателей к подработкам сотрудников

Самый заметный рост интереса соискателей зафиксирован в бытовых и персональных услугах. Число откликов там увеличилось на 183% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На складах и хранилищах активность выросла на 116%, в гостиничном бизнесе и туризме — на 115%.

Директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин отмечает, что за первые полтора месяца 2026 года общий интерес россиян к частичной занятости вырос на 26%. По его словам, гибкие форматы работы все чаще становятся для людей осознанной стратегией, позволяющей совмещать несколько проектов и самостоятельно управлять своим временем.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.